Suzano abre edital para contratar sepultadores pelo período de 6 meses

A Prefeitura de Suzano abriu um processo seletivo para a contratação de quatro sepultadores, que trabalharão nos cemitérios públicos municipais São Sebastião (no Centro) e São João Batista (na região do Raffo). As inscrições para as vagas se encerram amanhã (3), às 16 horas.

O edital foi publicado na última sexta-feira (29). Segundo a Secretaria de Administração de Suzano, os profissionais serão contratados pelo período de seis meses, podendo ser prorrogado por mais seis. As contratações serão para reorganizar o número de sepultadores, já que alguns deles foram afastados por fazerem parte do grupo de risco do novo coronavírus (Covid-19).

“A pasta municipal ressalta que já existe um concurso público aberto para o preenchimento de vagas de sepultadores no município. No entanto, todos os processos foram postergados devido à pandemia do novo coronavírus, e o processo simplificado vem para repor o afastamento preventivo de funcionários que são do grupo de risco da doença”, destacou a Prefeitura, em nota.

Salário

O salário será de R$ 1.595,77, com jornada de trabalho de 40 horas semanais em regime de escala.

Para participar, é necessário que o candidato seja brasileiro e tenha, no mínimo, 18 anos e ensino fundamental completo. Precisa possui aptidão física e mental para exercer a função.

As inscrições são feitas pelo site: www.suzano.sp.gov.br. Lá, o candidato deve clicar no link “Processo Seletivo”, ler o edital e preencher a ficha completa.

A previsão é de que a prova seja realizada já no próximo final de semana, nos dias 6 e 7 de junho. Caso as datas sejam confirmadas, os locais do certame serão publicados na Imprensa Oficial e no site da Prefeitura de Suzano em, no mínimo, dois dias antes de sua realização.

Os candidatos terão que chegar de máscara ao local da prova com, pelo menos, 30 minutos de antecedência.

A prova objetiva é composta por 40 questões, sendo 25 de Língua Portuguesa e 15 de Matemática. Ela será de caráter eliminatório e classificatório e terá duração de 3 horas.

Atividades

Entre as atividades desenvolvidas estão abrir e preparar sepulturas, sepultar cadáveres, auxiliar no transporte de caixões, limpar o cemitério e abrir e fechar os portões do local.