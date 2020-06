Suzano abre frentes de ação para manter empregos na pandemia

O secretário de Desenvolvimento e Geração de Empregos falou ao DS sobre as ações para manter empregos e aquecer a economia na cidade.

Para o secretário, Suzano tem limitações fortes na criação de empregos, mas ainda assim, a cidade tem conseguido gerar progressos a partir de políticas públicas, que devem ser empregadas em momentos de crise.

"A gente conseguiu, até o ano passado, atingir 92% da geração de empregos no Alto Tietê. De cerca de 5.100 empregos, 4.800 foram em Suzano. Então está claro que políticas públicas municipais conseguem gerar progressos na cidade, e esses progressos geram empregos", explica.

Para a situação atual, a pasta de Desenvolvimento tomou duas frentes de ação como as principais.

A primeira é o acolhimento e orientação de empresários e comerciantes para enfrentamento da crise econômica.

De acordo com Loducca, essa iniciativa tem o apoio de diversas instituições, como a Associação Comercial e Empresarial de Suzano (ACE Suzano), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o Desenvolve SP e o Banco do Povo Paulista.

"Nós não damos o empréstimo, mas a gente consegue receber esse empresário e mostrar o caminho para que ele possa eventualmente conseguir esse dinheiro", diz.

A segunda frente de ação é a abertura de aplicativos de compra para aumentar o consumo e fomentar o comércio na região, como o Vetrina App, desenvolvido pelo Polo Digital de Mogi das Cruzes.

De acordo com o secretário, essa frente já visa a reabertura gradual de alguns setores do comércio conforme for determinado pelo governo estadual.

O foco dessas ações é estimular as empresas da cidade a produzir e vender para as cidades mais próximas, de forma que o consumo seja voltado para a região, e retorne aos patamares pré-pandemia. Para Loducca, esse estímulo para os comércios da cidade é essencial para a geração de empregos no município.

"Só se gera emprego quando vende. Só se gera emprego quando produz. Então é como a gente chama no campo econômico de círculo vicioso.

Quando as coisas andam, as pessoas empregam. Quando a roda para, as pessoas desempregam. Então só existe uma forma de gerar empregos na cidade, que é fazer com que as coisas andem aqui", conclui.