Suzano abre inscrição para obtenção da carteira municipal de artesão

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano, por meio da Comissão de Promoção de Artesanato, abriu nesta terça-feira (04/07) as inscrições para agendamento da prova de obtenção da carteira municipal do artesão. O documento possibilita a participação em feiras e cursos, além de representar a cidade em eventos de outros municípios. A divulgação, feita por meio de um chamamento público, ocorre com base na lei 5.177/2019, que instituiu o “Programa Municipal de valorização do Artesanato e do Artesão de Suzano”. A previsão é de que cerca de 290 artesãos participem.

Os interessados em obter a carteirinha da categoria podem efetuar o agendamento da prova de confecção até sexta-feira da próxima semana (14/07), das 9 às 16 horas, comparecendo no pavimento térreo do Centro Unificado de Serviços (Centrus) da avenida Paulo Portela, 210, na região central. Também é possível se inscrever por meio do telefone (11) 4742-9579. No ato do cadastro presencial deve ser apresentado RG, CPF, comprovante de residência e duas fotos 3x4.

De acordo com o chamamento público, a aplicação da prova ocorrerá entre os dias 23 de agosto e 15 de setembro, também das 9 às 16 horas. Durante a avaliação, o avaliado terá de confeccionar seu trabalho utilizando técnicas e produtos que estejam de acordo com a Base Conceitual do Artesanato Paulista.

Os candidatos aprovados poderão participar da edição da feira artesanato “Mega Natal Artesanal 2023”, atividade que expõe itens doméstico ou de decoração desenvolvidos por meio de diversas técnicas, como bordados, costura criativa, crochê, tricô, pintura, entrelaçamento, marcenaria, entre outras.

De acordo com a coordenadora de Artesanato da pasta, Vanessa Cury, a carteirinha garante a qualidade e a originalidade do artesanato suzanense. “A valorização destes profissionais é fundamental tanto para o incentivo na criação de produtos únicos, com essência e singularidade, quanto na movimentação da economia local”, pontuou a coordenadora.

Já na visão do secretário André Loducca, o artesanato gera renda não só aos profissionais, mas também ao município e contribui com a vinda de pessoas de outras cidades. “Este ofício é um agente fomentador, capaz de impulsionar economicamente diversos setores, dentre eles o turismo. Por esta razão, a obtenção da carteira de artesão existe para garantir mais credibilidade a um trabalho tão importante”, afirmou o chefe da pasta.