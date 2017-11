Suzano abre inscrições para 200 vagas em vestibular de cursos gratuitos da Univesp

O processo seletivo para vagas nos cursos superiores gratuitos a distância que serão oferecidos pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) a partir do ano que vem no polo instalado em Suzano, por meio de uma parceria com a administração municipal, está com as inscrições abertas. O prazo teve início na última segunda-feira (27) e seguirá até o dia 5 de janeiro de 2018. Os interessados em participar do vestibular devem se inscrever no endereço eletrônico www.vunesp.com.br/uvsp1703.

Depois de realizar o cadastro, o candidato terá que recolher uma taxa no valor de R$ 47,88. O processo seletivo será realizado no dia 21 de janeiro de 2018 (domingo) e a realização ficará a cargo da Fundação Vunesp, com quem podem ser obtidas mais informações, pelo telefone (11) 3874-6300. Além disso, já está disponível no site univesp.br/vestibular o Manual do Candidato.

Ao todo, são 200 vagas disponíveis no município, sendo 50 para cada um dos seguintes cursos: Engenharia de Computação (5 anos), Engenharia de Produção (5 anos), Pedagogia (4 anos) e Tecnólogo em Gestão Pública (3 anos). As disciplinas serão ofertadas na modalidade de ensino a distância, no Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Também haverá aulas presenciais, que ocorrerão no polo da Univesp instalado na sede do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), que fica na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro de Suzano. Lá foram montados pela Prefeitura de Suzano um laboratório e uma sala com 50 computadores, que serão utilizados em dias diferentes pelos alunos dos quatro cursos.

A previsão é de que a infraestrutura do polo colocada à disposição pela administração municipal no Saspe passe por vistoria de integrantes da Univesp ainda no mês de dezembro. Informações sobre o início dos cursos em Suzano no ano que vem serão divulgadas em breve pela entidade estadual.

A Univesp é uma instituição pública e gratuita, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação e credenciada pelo Conselho Estadual de Educação e pelo Ministério da Educação, com sede na cidade de São Paulo. Seu principal objetivo é a formação superior pela oferta de cursos na modalidade a distância, democratizando esse nível de ensino com qualidade e gratuidade.