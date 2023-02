Suzano abre inscrições para 3,4 mil vagas em oficinas culturais

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, realiza nesta quinta-feira (09/02), das 8h30 às 16h30, as rematrículas para 3,4 mil vagas em 11 modalidades que englobam diversos segmentos artísticos.

Os interessados em dar continuidade ao curso devem realizar o cadastro comparecendo no polo de cultura mais próximo de sua residência, com documento original com foto e comprovante de endereço da cidade.

Já os cidadãos que desejam participar de uma das oficinas e que não participaram das aulas em 2022 devem fazer a inscrição entre segunda e quinta-feira da próxima semana (de 13 a 16/02), das 8h30 às 16h30, em um dos espaços culturais de Suzano, também portando os documentos necessários para efetivar a inscrição (RG e comprovante de residência). As atividades são oferecidas para maiores de 7 anos.

Em ambos os casos, menores de 18 anos que possuem interesse em participar das oficinas precisam comparecer aos locais acompanhados dos pais ou responsáveis. A previsão é de que as aulas comecem em março e se estendam até novembro.

Há a possibilidade dos interessados participarem de mais de uma oficina, desde que não haja conflito de horário. Dentre as modalidades oferecidas à população estão, teatro, circo, desenho, violão, ballet, pintura em tela, artesanato, street dance, iniciação artística, fotografia e escrita criativa. A ação é viabilizada por meio do Programa de Formação Artística de Suzano (Profart).

Além do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, localizado na rua Benjamin Constant, 682, os polos onde as atividades irão acontecer são: Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato (rua Domingos Victorino, 68, Jardim Colorado); Centro Cultural de Palmeiras (rua Crispim Adelino Cardoso, 42); Centro de Artes e Esportes Unificado Alberto de Souza Candido (rua Teruo Nishikawa, 570, Jardim Gardênia Azul); Centro Cultural Casa Branca (rua Getúlio Moreira, 30) e Centro Cultural Boa Vista (rua Katsutoshi Naito, 95).

De acordo com o secretário de Cultura, o vice-prefeito Walmir Pinto, a iniciativa visa potencializar e descobrir novos talentos. “Essa é uma oportunidade não só para os artistas que temos no município, mas também para todos cidadãos que têm a vontade de desenvolver as linguagens artísticas oferecidas pela administração municipal. Além disso, as atividades também são importantes para o desenvolvimento social e cultural, já que proporcionam troca de experiências e o convívio com outras pessoas. Espero que muitos possam efetuar as matrículas e rematrículas para fortalecer ainda mais nossa vocação e produção cultural”, destacou o chefe das pasta.

Para o prefeito Rodrigo Ashiuchi, além da descoberta de novos talentos, a premissa é de formar cidadãos para o mundo. "Cada atividade exige paciência, disciplina, dedicação e concentração, o que ajuda na formação da criança e do adolescênte. Todo o trabalho é feito com muito amor, visando o bem-estar de todos os alunos. Parabenizo a todos da Cultura pela iniciativa e convido as famílias para participarem", concluiu.