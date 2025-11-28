Suzano abre inscrições para até 400 vagas em programa de qualificação profissional na segunda

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Administração, iniciará nesta segunda-feira (01/12) o período de inscrições para o Programa Municipal de Qualificação Profissional e Alfabetização, que garantirá até 400 vagas para munícipes de 18 a 59 anos que estão desempregados há pelo menos um ano. Os interessados podem se cadastrar até 10 de dezembro, pelo link bit.ly/qualificasuzano.

Do total de oportunidades oferecidas, 3% serão reservadas para pessoas com deficiência (PCDs) e outras 5% para mulheres vítimas de violência. Os munícipes que ingressarem no programa participarão de atividades práticas e cursos de capacitação, cumprindo uma jornada semanal de 30 horas durante um ano, podendo ser prorrogável por mais um. Durante o período, será concedida uma bolsa mensal de R$ 1.518,00, e vale-transporte.

Caso o número de inscritos supere a quantidade de vagas, a preferência para participação no programa será definida mediante aplicação dos seguintes critérios, pela ordem: não ter participado anteriormente do programa; menor renda per capita, que é resultado da divisão da renda familiar pelo número de membros da família; mulheres arrimo de família; maior tempo de desemprego; e mais idade. Nas ocasiões em que o candidato não tiver registro em carteira, para comprovação do tempo de desemprego, será considerada a data de emissão do documento.

Os beneficiários do programa participarão de capacitação ocupacional e cidadania junto aos órgãos da administração direta e indireta. Todos estarão sujeitos à avaliação sistemática e controle periódico, sendo condição para o recebimento do benefício a assiduidade nas atividades, com 95% de frequência. Mas é importante frisar que a concessão das bolsas não representa vínculo empregatício com a Prefeitura de Suzano.

A iniciativa pretende atingir nove objetivos específicos: capacitar pessoas para ampliar suas possibilidades de emprego; reinserir pessoas no mercado de trabalho por meio de cursos de capacitação; diminuir o desemprego pela qualificação; estimular autoestima; gerar inclusão social; proporcionar o poder de compra; zelar pelo patrimônio público; conscientizar sobre a conservação do patrimônio; e reduzir as diferenças sociais.

A secretária municipal de Administração, Cintia Lira, destacou que as perspectivas são positivas em relação à iniciativa. “Este programa proporcionará oportunidades para que as pessoas possam se recolocar no mercado de trabalho por meio da qualificação profissional e alfabetização. A partir das atividades que serão oportunizadas, poderemos contribuir com a redução do desemprego e daremos condições para que esses munícipes possam ter um futuro próspero. O trabalho realizado por esses bolsistas é importante para eles e para o município”, ressaltou a chefe da pasta.