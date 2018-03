Suzano abre inscrições para aulas em diversas modalidades

Suzano abre nesta quinta-feira (15) inscrições para aulas em diversas modalidades. Os interessados devem procurar o Complexo Poliesportivo Paulo Portela, pela entrada da rua Monsenhor Nuno, 130, no centro de Suzano, em dias úteis, das 8 às 17 horas.

São oferecidas gratuitamente mais de 9,5 mil vagas em atletismo, basquete, capoeira, ciclismo, damas, xadrez, futebol de campo, futsal, handebol, jiu-jitsu, muay thai, kendô, taekwondô, voleibol, natação e atividades voltadas para o público com mais de 60 anos e para pessoas com deficiência.

As atividades ocorrerão no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90, no Jardim Imperador) e em núcleos espalhados por várias regiões da cidade. O número de vagas disponível em cada modalidade varia entre 200 e 2 mil. Elas são destinadas a crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, adultos, idosos e deficientes.

Para se inscrever é necessário apresentar duas fotografias 3x4, cópias do documento de identidade e do comprovante de endereço e atestado médico de aptidão física emitido por pediatra (no caso de crianças), cardiologista ou clínico geral.

De acordo com o secretário de Esportes e Lazer de Suzano, Arnaldo Marin Júnior, o enfoque da iniciativa é a formação das categorias de base, que ainda terão mais oportunidades. “Com as vagas do Programa de Esportes e Lazer na Cidade (Pelc), do governo federal, podemos abranger um grande número de crianças, jovens e adultos em nossa cidade, formando não apenas novos atletas, mas indivíduos saudáveis e com atitude positiva para o futuro”, afirmou. O investimento nos núcleos esportivos gira em torno de R$ 1,9 milhão durante o período de dez meses.