Suzano abre inscrições para novas matrículas e amplia vagas de ensino

A Secretaria Municipal de Educação de Suzano abriu o período de inscrições para novas matrículas na rede municipal de ensino. Em entrevista exclusiva, a secretária da pasta, Renata Priscila Valêncio Magalhães, destacou que o processo pode ser feito presencialmente em qualquer unidade escolar ou pelo site da Prefeitura, por meio do link sme.suzano.sp.gov.br/inscricao.

“As famílias devem preencher os dados e enviar os documentos. A partir do endereço, fazemos o georreferenciamento e oferecemos a vaga mais próxima da casa”, explicou Renata. As crianças já matriculadas na rede têm rematrícula automática, apenas a confirmação dos responsáveis na última reunião de pais.

Atualmente, Suzano conta com 72 unidades próprias e 28 creches conveniadas, que passam pelos mesmos processos de formação e acompanhamento da rede municipal. No total, são cerca de 28 mil estudantes atendidos.

A rede municipal de ensino contempla crianças de 0 a 3 anos em creches, de 4 a 6 anos na pré-escola e o ciclo de alfabetização de jovens e adultos, o EJA I. Já os alunos de 6 a 10 anos são atendidos em um sistema de colaboração com o governo do Estado. Além disso, os alunos de 4 e 5 anos que moram a até 1 quilômetro da escola e os de 6 a 10 anos que residem até 2 quilômetros têm direito ao transporte escolar gratuito.

Ainda na entrevista, Renata explicou que o atendimento para crianças de 4 e 5 anos (pré-escola) é obrigatório e garantido. No caso das creches, o município mantém uma fila de espera que vem sendo reduzida ao longo dos anos. “Quando cheguei à gestão, em 2017, tínhamos cerca de 6 mil crianças na fila. Ao longo desses anos, fizemos um trabalho muito intenso. Hoje, conseguimos manter entre 700 e 800, um número administrável. A meta é zerar até o fim da gestão”, afirmou.

Rede municipal reforça atendimento a alunos com deficiência com agentes de apoio

A rede de Educação de ensino também tem ampliado o atendimento a alunos com deficiência. Esses estudantes contam, no contraturno, com suporte individualizado de professores especializados. Já na sala de aula, os Agentes de Apoio à Inclusão auxiliam no dia a dia das crianças. O objetivo, conforme a gestora, é garantir o desenvolvimento e a aprendizagem de cada criança, respeitando suas necessidades.

A secretária Renata Priscila também confirmou a entrega de uma nova escola no Jardim Europa, prevista para fevereiro, que deve abrir aproximadamente 350 vagas. “Estamos na fase de planejamento de demanda e finalizando o mobiliário, organizando a equipe para que a unidade comece a funcionar em 2026”, adiantou.

Ainda segundo a secretária, as aulas municipais seguem até 20 de dezembro e retornam em fevereiro de 2026. O intervalo será utilizado para planejamento e manutenção das unidades escolares.