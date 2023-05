Suzano abre inscrições para o processo seletivo do Programa Formare

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, está com inscrições abertas para o processo seletivo do Programa Formare da Unidade de Suzano (SP). Desenvolvido pelo Programa Voluntariar da Suzano, em parceria com a Fundação Iochpe, a iniciativa tem como objetivo capacitar jovens em situação de vulnerabilidade social para a educação profissional e o mercado de trabalho.

Segundo Elisabete Flores Pagliusi, coordenadora do Programa Voluntariar e Projeto de Formação da Suzano, o Formare vem atuando na qualificação de jovens para o mercado de trabalho há 18 anos. “Na Suzano trabalhamos para ser protagonistas na evolução da sociedade, e uma forma de criarmos esse ambiente social mais humano e igualitário é por meio da educação. Acreditamos que só é bom para nós se for bom para o mundo, e com o programa conseguimos fomentar nossos valores e formar jovens para um futuro mais justo e com mais oportunidades para todos e todas.”

O curso oferecido será de Operador(a) de Processo de Produção, que visa preparar jovens para atuarem no setor industrial. Para participar da seleção, candidatos(as) precisam ter 18 ou 19 anos completos (até 31 de julho de 2023), ter Ensino Médio completo ou estar cursando o 2º ou 3º ano em escola pública, residir em comunidades do entorno da empresa, possuir renda familiar de até um salário-mínimo por pessoa, ter disponibilidade para participar das aulas das 8h às 16h, de segunda-feira a sexta-feira, não ter vínculo de aprendiz por mais de um ano e não ser filho(a) de colaborador(a) da Suzano.

Dentre os benefícios oferecidos pelo programa estão a capacitação profissional gratuita com carga horária média de 1.200 horas, uniforme, material escolar, alimentação no local e seguro de vida. As aulas são ministradas por voluntários(as), que compartilham talento e experiência com os(as) jovens. Ao todo, serão 10 meses de curso entre disciplinas práticas e teóricas, proporcionando mais oportunidade de aprendizado e crescimento profissional para esse público no mercado de trabalho.

Nesses 18 anos de realização do programa, somente na Unidade de Suzano, foram 282 pessoas preparadas para o mercado de trabalho, sendo 160 homens e 122 mulheres. Deste total, 78 jovens foram contratados(as) pela própria empresa ao término da formação para atuarem em diversas áreas, entre elas Papel, Celulose e Logística.

Programa Formare no Brasil

Com cinco unidades já implantadas em Suzano (SP), Imperatriz (MA), Mucuri (BA), Três Lagoas (MS) e Aracruz (ES), a companhia está em processo de expansão para uma nova unidade em Belém (PA). Com isso, a Suzano se tornará a empresa com maior número de projetos Formare do País.

O Programa Formare atua nessas regiões desde 2005 e já formou 42 turmas pelo Brasil e mais cinco em formação, contribuindo para o desenvolvimento de mais de 880 jovens desde o início do projeto. Ao todo, 68% dos(as) formados(as) pelo País foram inseridos(as) no mercado de trabalho.

“É por meio da educação e capacitação de jovens em situação de vulnerabilidade social que o programa segue alinhado com os compromissos da Suzano, entre eles de retirar 200 mil pessoas da linha da pobreza em nossas áreas de atuação até 2030. Acreditamos que essa ação gera e compartilha valor com a sociedade, fomentando a qualificação profissional nessas regiões em que a Suzano está inserida”, complementa Elisabete.

Inscrição

Para participar do processo seletivo, candidatos(as) devem conferir todos os pré-requisitos e se inscrever por meio da página: https://bit.ly/FormareSuzano até o dia 2 de junho de 2023.

O(a) candidato(a) deve conferir se a inscrição foi efetuada até o final. As etapas do processo acontecerão on-line via plataforma da Fundação Iochpe e os(as) candidatos(as) receberão as informações do processo seletivo via e-mail cadastrado. O processo seletivo é composto por inscrição, prova, dinâmica de grupo e visita domiciliar.

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papel da América Latina e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras de origem renovável. Os produtos da companhia, que fazem parte da vida de mais de 2 bilhões de pessoas e abastecem mais de 100 países, incluem celulose, papéis para imprimir e escrever, canudos e copos de papel, embalagens de papel, absorventes higiênicos e papel higiênico, entre outros. A Suzano é guiada pelo propósito de ‘Renovar a vida a partir da árvore’. A inovabilidade, a busca da sustentabilidade por meio da inovação, orienta o trabalho da companhia no enfrentamento dos desafios da sociedade. Com 99 anos de história, a empresa tem ações negociadas nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais em: suzano.com.br