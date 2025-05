Suzano abre quase mil vagas em oficinas culturais do Profart

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, está com inscrições abertas para 981 vagas remanescentes no Programa de Formação Artística (Profart), que oferece oficinas culturais gratuitas em seis centros culturais espalhados pelo município. O Profart é uma iniciativa voltada à promoção do acesso à arte e cultura, buscando desenvolver habilidades artísticas, estimular a criatividade e proporcionar inclusão social para crianças, jovens e adultos da cidade.

As oportunidades estão distribuídas no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Alberto de Sousa Candido, no Jardim Gardênia Azul (296 vagas), no Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato (243 vagas), no Centro Cultural Boa Vista (170 vagas), no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (152 vagas), na Casa de Cultura Professor Luiz Antonio da Silva (73 vagas) e no Centro Cultural Casa Branca Fumiko Fukushima Katsumata (47 vagas), totalizando 981 vagas disponíveis.

As oficinas oferecidas variam de acordo com cada centro cultural e contemplam diversas linguagens artísticas. Na Casa de Cultura (rua Manoel Ramos, 14, - Parque Palmeiras), há atividades de balé, teatro, artesanato, desenho e violão. No Centro Cultural Colorado (rua Domingos Vitorino, 68 - Jardim Cacique), são oferecidas oficinas de balé, street dance, pintura em tela, circo, ritmos, grafite, artesanato, desenho, teatro e violão. Já o Centro Cultural Casa Branca (rua Getúlio Moreira de Souza, 30) disponibiliza aulas de street dance, violão, artesanato, desenho, teatro e circo.

No Centro Cultural Boa Vista (rua Dr. Artur Saboya, 389 – Cidade Boa Vista), os moradores poderão participar de oficinas de balé, artesanato, street dance, teatro, pintura em tela, desenho, ritmos, violão e grafite. O CEU Gardênia (rua Teruo Nishikawa, 512-712) oferece atividades de circo, street dance, balé, desenho, violão e teatro. Já o Centro Cultural Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 - Centro) disponibiliza oficinas de fotografia, desenho, balé, grafite, street dance, teatro, violão, canto e coral, ritmos e pintura em tela.

Para se inscrever, é necessário ir pessoalmente ao local para obter informações detalhadas sobre vagas e horários, que variam conforme o curso escolhido. No ato da matrícula, é preciso apresentar cópia do RG, comprovante de residência e cópia do documento do pai, mãe ou responsável legal. Menores de idade devem comparecer acompanhados de um responsável. Um ponto importante a ser destacado é que as matrículas são permanentes ao longo do ano para a maioria das oficinas, exceto as de balé, teatro, street dance, violão e canto e coral, cujas inscrições encerram em maio.

A diretora de Cultura de Suzano, Márcia Belarmino, destacou a importância do programa para a cidade: “O Profart transforma vidas. Ele proporciona aos nossos moradores a oportunidade de descobrir talentos, desenvolver novas habilidades e encontrar um espaço de convivência e aprendizado. É uma grande alegria poder oferecer essas vagas em tantas modalidades e centros culturais”.

Já o secretário de Cultura, José Luiz Spitti, reforçou o convite à população. “Queremos ver os espaços culturais da cidade cada vez mais ocupados e vivos. As oficinas do Profart são abertas a diversas idades e gratuitas”.