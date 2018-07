Suzano acerta últimos detalhes para entrega da Arena Multiuso

Suzano acerta os últimos detalhes para entrega da das obras da Arena Multiuso do Parque Max Feffer. Os serviços estão 99% concluídas. A inauguração do equipamento está marcada para esta quinta-feira (5) e deve contar com diversas atrações. As últimas adequações estão sendo feitas para garantir a funcionalidade do equipamento.

O DS esteve no local para verificar o andamento das obras. As calçadas do entorno estavam sendo construídas; os postes de iluminação estavam sendo verificados e a grama estava sendo implantada. O chão do entorno da Arena ainda era de terra. Caminhões transitavam pelo local e a equipe de limpeza da Pioneira estava realizando a limpeza interna da Arena.

Segundo a Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação, houve um aditivo na etapa final para a adequação da quadra para os padrões da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) para a utilização em partidas oficiais.

Programação

De acordo com a Prefeitura, a cerimônia de abertura será as 17h30 e contará com uma partida de vôlei, o Jogo dos Campeões. Além do time atual, o jogo vai contar com a presença de grandes nomes da modalidade que atuaram no time da cidade na década de 1990. “Além disso, haverá também um show artístico da cantora Laura Dalmás e a presença de autoridades”, infoma a municipalidade.

Para participar do evento de inauguração, o interessado deve se dirigir à Loja do Bem, localizada no Suzano Shopping, e trocar um agasalho novo ou em bom estado por um ingresso. Por esse motivo, o horário de funcionamento do local será estendido, das 10 às 19 horas, de segunda a sábado, e das 14 às 19 horas, aos domingos. A loja pertence ao Fundo Social de Solidariedade.

Opinião

Para os moradores e comerciantes que residem nas proximidades do Parque, a inauguração da Arena irá trazer diversos benefícios para a cidade e mais movimentação para o bairro. O comerciante José Peixoto, de 66 anos, acredita que as vendas do comércio irão aumentar com a abertura da Arena.

"Essa área já é bem movimentada com o Parque, e com a Arena, acredito que as vendas vão ter um aumento significativo. Além de beneficio para a gente, é um benefício para a cidade. Suzano estava precisando dessa opção de lazer e fomento do esporte", conta. O vistoriador Josué Sanchez, de 23 anos, compartilha do mesmo pensamento de Peixoto. Para ele, a Arena é um equipamento esperado na cidade.

"Estamos na expectativa da entrega. Esse equipamento é mais que necessário em Suzano e a sua abertura vai ajudar muito no movimento por aqui, mais pessoas irão conhecer essa parte da cidade. Além de ser um diferencial do Parque, claro", opina.