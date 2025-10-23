Suzano acompanha obra de transposição entre as represas Billings e Taiaçupeba

A Prefeitura de Suzano participou, na última terça-feira (21/10), de uma reunião técnica na agência da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) na cidade para discutir os detalhes da transposição entre as represas Billings, em São Bernardo do Campo, e Taiaçupeba, que fica na região sul da cidade.

A obra, considerada estratégica para a segurança hídrica da Região Metropolitana de São Paulo, sobretudo do Alto Tietê e parte da região leste da capital paulista, terá início na sexta-feira da próxima semana (31/10) e possui um prazo estimado de execução de 16 meses.

Durante a reunião, estiveram presentes os secretários municipais de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, e de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, além de equipes das duas pastas e da diretora de Fiscalização e Controle Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, Solange Wuo Franco. Também participaram o engenheiro da Engeform, Pedro Vale, o gerente de manutenção da Sabesp, Francisco Graciano, o assistente administrativo Fabio Godoi, o engenheiro Marcelo Simeão Bernardes, e a coordenadora do Polo de Manutenção Suzano, Jocelma Gonçalves Silva.

O projeto prevê a instalação de uma tubulação subterrânea com extensão total de 38 quilômetros, sendo 13 deles no território suzanense. A obra interligará o Sistema Guarapiranga ao Sistema Alto Tietê de mananciais, com capacidade de transferência de até 4 mil litros de água por segundo. A intervenção será realizada pela Sabesp em parceria com a Engeform Engenharia Ltda, com investimento total de R$ 500 milhões, e está prevista para entrar em operação no início de 2027.

O secretário Claudinei Galo destacou a importância do planejamento para garantir a fluidez no tráfego durante a execução da obra. “A prefeitura está atenta às movimentações da obra, com foco na mobilidade e fluidez do tráfego. Essa transposição é uma conquista para toda a região e vamos garantir que, em Suzano, ocorra com organização e cuidado com a população”, ressaltou.

Interferência

A obra na cidade seguirá por importantes vias da região de Palmeiras como a estrada do Pavoeiro, estrada Santa Luzia, estrada Tijuco Preto, estrada Keida Harada, estrada da Duchen, um trecho rural, as ruas dos Pinheiros e dos Angicos, finalizando novamente na estrada da Duchen. A tubulação será totalmente subterrânea, não havendo necessidade de desapropriações.

O secretário de Meio Ambiente, André Chiang, enfatizou o caráter sustentável e estratégico do projeto. “Essa obra vai fortalecer a segurança hídrica da região, garantindo que os mananciais sejam utilizados de forma eficiente e com o menor impacto ambiental possível. Nossa equipe está preparada para monitorar a execução e apoiar todas as ações necessárias para a preservação ambiental”, afirmou.

Segundo Samuel Oliveira, o encontro foi fundamental para alinhar todas as frentes envolvidas e reduzir impactos à população. “Estamos acompanhando de perto cada etapa desse processo para assegurar que a intervenção ocorra com segurança, respeito ao trânsito e os menores transtornos possíveis à população”, afirmou.

Já o prefeito Pedro Ishi reforçou o compromisso da administração municipal com a execução da obra e com os moradores afetados. “A transposição entre Billings e Taiaçupeba é um projeto de grande relevância para a Região Metropolitana. Em Suzano, vamos acompanhar de perto cada etapa para assegurar que a população seja informada e que os impactos sejam minimizados. É mais uma ação que demonstra nossa preocupação com planejamento urbano, mobilidade e qualidade de vida”, finalizou o chefe do Poder Executivo municipal.