Suzano acumula prêmios e certificados pela qualidade da gestão municipal

A promoção do evento “Suzano do Amanhã +5”, que debateu o desenvolvimento do município nos últimos cinco anos, completa um ciclo transformador na história da cidade. O trabalho implementado pela administração municipal neste período foi reconhecido com prêmios, certificados, selos e demais honrarias. Inúmeras entidades e órgãos públicos e privados concederam a Suzano um status de destaque em diversas áreas de atuação, pela excelência na busca pela melhora da qualidade de vida dos cidadãos.

Em julho, por exemplo, a Prefeitura de Suzano foi premiada como uma das integrantes do programa “Recompondo Saberes”, ação promovida pelo Serviço Social da Indústria (Sesi-SP) em prol do combate à defasagem escolar. A iniciativa visa suprir demandas decorrentes do ensino remoto ocasionado pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e premiou o município pela formação especial aos professores e gestores da rede de ensino das 35 instituições municipais que contam com alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, atingindo cerca de 12.600 estudantes e 800 educadores.

Os avanços na Educação durante a atual gestão alçou Suzano à condição de se tornar uma “Cidade Mil” da Unesco, em anúncio realizado durante o “IX Encontro Internacional de Cultura, Comunicação, Marketing e Comunidade”, que ocorreu em Havana, capital de Cuba, no início do ano, com participação do prefeito Rodrigo Ashiuchi como um dos palestrantes. Em termos mais práticos, esse reconhecimento é direcionado àquelas cidades que promovem inovações com o objetivo de melhorar a vida das pessoas. Entre as ações a serem efetuadas estão o combate à desinformação, as chamadas Fake News, e a indução de uma vida mais sustentável, além de promover uma educação que empodere a população para que possa desenvolver um olhar mais crítico.

Ainda em 2023, a Prefeitura de Suzano, por meio do Ambulatório de Tuberculose da Secretaria de Saúde, foi premiada com o trabalho de identificação de pacientes com a doença por meio da busca ativa de sintomáticos nas unidades da rede municipal. O atestado de qualidade do serviço veio do Programa Estadual de Controle da Tuberculose do Estado de São Paulo, que estipulava como ideal a meta de 80% de comprovação dos casos suspeitos após abordagem dos agentes aos pacientes que apresentavam tosse por um período superior a duas semanas.

O município também esteve, pela quinta vez consecutiva, obtendo nota máxima na análise de Capacidade de Pagamento (Capag), promovida pela Secretaria do Tesouro Nacional, vinculada ao Ministério da Economia. A expectativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças é de que para este ano a cidade se mantenha com a classificação “A”.

Anos anteriores

Em 2022, Suzano recebeu um prêmio de excelência no uso de Location Intelligence na gestão pública. O reconhecimento decorre da experiência exitosa do município com o portal de geoprocessamento de informações “GeoSuzano”, executado pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação. A premiação inédita no GovSummit 2022 foi conferida pela Imagem, distribuidora oficial da Esri no Brasil, empresa líder mundial em Sistemas de Informações Geográficas (GIS).

Ainda no ano passado, o prefeito Rodrigo Ashiuchi recebeu um certificado que reconhece Suzano como “Cidade Amiga do Comércio”. O título foi concedido pelo presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e Região (Sincomercio), Valterli Martinez, durante o evento “Novos Tempos”, que premiou marcas de destaque do comércio varejista do Alto Tietê, realizado no Centro Municipal de Formação Pedagógica Professor Boris Grinberg (Cemforpe).

Também em 2022, o projeto realizado pela Rede de Atenção à Saúde e pela Rede de Atenção à Pessoa Vítima de Violência Doméstica e Sexual (RAPSVDS), chamado “Monitoramento do Cuidado”, conquistou dois prêmios durante o XXXVI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, sendo um do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e outro da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), pelas estratégias de promoção de saúde e prevenção à violência, além de busca ativa para estabelecer contato com as vítimas em condição de risco.

Dentro dessa temática, Suzano conquistou o 11º Prêmio David Capistrano com o projeto “Casos de violência na atenção primária à saúde: a classificação de risco como apoio ao monitoramento do cuidado em rede”. O evento virtual ocorrido em março reuniu representantes de 645 municípios paulistas para a discussão de experiências exitosas e a importância do Sistema Único de Saúde (SUS) durante a pandemia da Covid-19. Ao todo, 13 iniciativas suzanenses concorreram ao prêmio máximo nas reuniões remotas.

Na área da saúde, o município teve outro reconhecimento ao longo do ano passado. A Prefeitura de Suzano foi premiada pela Secretaria de Estado da Saúde pelo trabalho de prevenção à sífilis congênita por meio do Serviço de Atendimento Especializado/Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA), da Secretaria Municipal de Saúde. A entrega da honraria aconteceu durante a 7ª Semana Paulista de Mobilização Contra a Sífilis e Sífilis Congênita, ocorrida no Centro de Convenções Ibirapuera do Hospital do Servidor Público Estadual, em dezembro.

2021

Pelo trabalho desenvolvido no setor cultural do município, o prefeito Rodrigo Ashiuchi e o secretário municipal de Cultura, o vice-prefeito Walmir Pinto, participaram da premiação do programa “Juntos Pela Cultura”. O evento, sediado no Palácio dos Bandeirantes, formalizou a contemplação do município em três editais do programa voltado ao fomento e difusão cultural que une Estado, prefeituras e segmentos artísticos para potencializar o setor e a economia criativa em todas as regiões de São Paulo.

Pelas ações de combate ao coronavírus, a cidade também recebeu o prêmio “Parcerias Municipais”, do governo paulista, na categoria “Mitigar os impactos da pandemia na pobreza e na geração de emprego e renda”. A solenidade ocorreu na Sala São Paulo, na capital. No anúncio, o governo do Estado apresentou Suzano como destaque no prêmio “Parcerias em Ação”, que enaltece os municípios com a melhor execução dos planos de ação e engajamento, e pelos trabalhos de apoio às famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social, além do acelerado ritmo de retomada da economia no período de baixas dos casos da Covid-19.

O secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, afirmou que os prêmios relacionados à pasta atestam a qualidade com que vem sendo promovida a assistência à população. “O reconhecimento é proporcional à competência dos profissionais, que demonstram capacidade técnica e dedicação no atendimento aos munícipes. Os prêmios indicam que estamos no caminho certo e dão a dimensão da nossa qualidade, no cenário estadual e nacional”, avaliou Ishi.

Por sua vez, o prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou que é motivo de muito orgulho testemunhar o trabalho desenvolvido na cidade e perceber os frutos gerados em razão dos trabalhos. “É uma satisfação muito grande poder sentir que o empenho e a dedicação do serviço que é prestado à população atingiu esse grau de excelência, em diversas áreas da administração municipal. Desde que chegamos à prefeitura, tínhamos a intenção de tornar Suzano uma cidade de referência no Brasil. Estamos atingindo nossos objetivos e seguiremos firmes no propósito de melhorar a cada dia a qualidade de vida dos nossos munícipes”, ressaltou Ashiuchi.