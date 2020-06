Suzano adapta ações de apoio ao meio ambiente durante a pandemia

Mesmo com as limitações que a pandemia do novo coronavírus impôs para a população, os trabalhos de apoio ao meio ambiente continuam sendo realizados em Suzano.

Para o secretário de Meio Ambiente, Edson Gianuzzi, a pandemia não tirou o foco da administração municipal para as causas ambientais, o que está entre as prioridades da gestão.

"Nos adaptamos às condições da pandemia e seguimos buscando viabilizar projetos e iniciativas que beneficiam não apenas nosso presente, mas nosso futuro com preservação e sustentabilidade", afirma.

A pasta de Meio Ambiente da cidade informou que apesar do distanciamento social e da quarentena, atividades realizadas pelas equipes técnica, administrativa e de fiscalização continuam atuantes no município, entretanto se adaptando as demandas de cada setor

De acordo com a pasta, apenas trabalhos que dependem de ação direta com a comunidade precisaram ser adiados e sofreram atrasos nas entregas devido à pandemia.

Entretanto, a secretaria busca maneiras de realizar audiências virtuais para dar prosseguimento às ações durante a quarentena, respeitando o período de isolamento social.

Uma das formas que a administração encontrou para não paralisar atividades na área, foi adotar ao revezamento de funcionários e o teletrabalho. A mudança não foi adotada pelos setores de fiscalização ambiental e de bem-estar animal, que continuam atuando externamente na cidade.

Entre os trabalhos que a gestão municipal continua realizando estão a elaboração do Plano Municipal de Mata Atlântica, a criação do Parque Municipal do Sesc, assim como o término das obras da Central de Triagem de Resíduos Sólidos na Cidade Miguel Badra e entrega de ecopontos.

Na coleta de resíduos sólidos da construção civil, a pasta segue a implantação do Sistema de Cadastramento Eletrônico das empresas caçambeiras, a chamada Caçamba Verde.

Já na coleta seletiva, que segue suspensa por questões de saúde, a Secretaria manteve trabalhos de apoio aos catadores da Cooperativa Univence.

Em relação aos animais, além da elaboração da Política Municipal do Bem-Estar Animal, a fiscalização aos maus tratos segue atuante em conjunto com clínicas veterinárias.

Uma das novidades da pasta é o lançamento do sistema online do Licenciamento Ambiental, que poderá ser realizado pela internet.

Para a Secretaria, esta é mais uma forma de agilizar processos e dar segurança para o interessado.

O projeto ainda não tem data para lançamento. Entretanto a secretaria municipal informou que a ferramenta deve estar disponível em breve para os usuários.