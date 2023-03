Suzano adere a programas de combate à fome e solicita novos recursos em Brasília

Na pauta, uma futura parceria para um projeto piloto que potencialize o atendimento que ocorre por meio da iniciativa “Alimentando Vidas”, que já beneficia cem famílias no distrito de Palmeiras. O encontro ocorreu em Brasília.

Foram protocolados pedidos de cofinanciamento para seis serviços já implantados pela administração municipal, são eles: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Jovens e Adultos (SCFV) entre 18 e 59 anos, acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica, Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Gardênia, Residência Inclusiva e acolhimento de idosos.

Também foi apresentada a intenção de implantar, com o suporte de recursos federais, a República de Jovens para pessoas em acolhimento pelo município e que, ao completar 18 anos, ainda não apresentam estrutura para conseguir a autossuficiência. A república abrigaria essas pessoas até os 21 anos, promovendo a transição entre o acolhimento na adolescência e a vida adulta autônoma.

No encontro, houve o pedido para que o governo federal passe a contemplar Suzano no planejamento referente aos instrumentos específicos de assistência social que garantem o acompanhamento às crianças de até 6 anos, por meio de visitas domiciliares às famílias participantes do Cadastro Único (CadÚnico).

Nessas ocasiões, seriam prestadas orientações importantes para fortalecer os vínculos familiares e comunitários, além de estimular o desenvolvimento infantil. Os agentes que realizam as visitas seriam capacitados em diversas áreas de conhecimento, como Saúde, Educação, Serviço Social, Direitos Humanos e Cultura.

Já o projeto piloto de segurança alimentar no município, discutido também nessa reunião em Brasília, tem como base o “Alimentando Vidas”, que garante a cem núcleos familiares da região de Palmeiras ações de promoção da segurança alimentar e acesso a cestas verdes adquiridas de agricultores locais.

A proposta apresentada estabelece uma aproximação com o governo federal, para que novos recursos potencializem o atendimento desse tipo de iniciativa, que hoje é financiado pelo Fundo da Infância, por meio da Fundação Itaú Social. O acesso é feito a partir de encaminhamento do Cras e executado pela Associação de Apoio para Deficientes Visuais de Suzano (Aadvis).

O secretário Garippo revelou como foi a receptividade em Brasília e como deverá avançar o diálogo em relação às solicitações que foram feitas. “Nós convidamos o chefe de Gabinete do MDS para conhecer de perto o projeto ‘Alimentando Vidas’.

Ele se mostrou favorável ao convite para visitar Suzano, apesar de ainda não ter confirmado uma data. Também disse ser viável o fortalecimento do nosso CadÚnico, para acolhimento a um número maior de famílias e atenção específica para jovens e adultos em situação de vulnerabilidade. Para continuarmos garantindo a assistência às famílias suzanenses mais necessitadas, foi solicitado um aumento de recursos para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), proposta que foi analisada também como possível de ser atendida”, contou o chefe da pasta.

O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano, Geraldo Garippo, se reuniu nesta segunda-feira (27/03) com o chefe de gabinete da Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Gustavo Alves de Souza, para discutir o cofinanciamento de programas da pasta no município com o governo federal e a adesão de Suzano a programas de combate à fome.