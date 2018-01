Suzano admite estudar estratégia de São Paulo de entregar senhas de casa em casa

A Prefeitura de Suzano admitiu nesta quarta-feira (24) que já está estudando estratégia utilizada pela Capital Paulista de distribuir senhas da febre amarela de casa em casa. Outra alternativa é a vacinação de porta em porta. "As ações estarão condicionadas à quantidade de doses que o governo do Estado enviar", adiantou. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade ainda aguardam as 30 mil doses emergenciais, das 120 requisitadas ao Estado.

A Prefeitura de São Paulo adotou esta medida da distribuição de senhas a domicílio para a campanha da vacinação fracionada na cidade. As senhas não estão sendo mais entregues nas UBSs e sim nas casas dos moradores. Nesta fase, os agentes de saúde farão a entrega. Acredita-se que essa medida seja para priorizar as áreas de risco e evitar aglomerações de pessoas nos postos de saúde.

Na região do Alto Tietê, as cidade comentaram a medida adotada por São Paulo. O setor de Vigilância Epidemiológica de Ferraz de Vasconcelos descartou a possibilidade de entregar senhas a domicílio.

Segundo o órgão, não é possível fazer a distribuição de senhas neste momento. O motivo não foi divulgado.

A Prefeitura de Poá informou que no momento não há estudo para implantação de tal medida, porém, a ideia não é descartada. Existe uma programação na cidade onde quatro postos de saúde estão oferecendo a vacina, são 250 doses por dia em cada posto e as senhas estão sendo distribuídas no local.

Já a Prefeitura de Mogi das Cruzes informou que não pretende distribuir as senhas a domicilio justamente por já estar realizando a vacinação na cidade. Além disso, as senhas diárias foram reduzidas e as doses foram concentradas para unidades estratégicas. Pontos de vacinação foram implantados para atendimento prioritário a idosos, portadores de deficiência e viajantes.

Em Itaquaquecetuba, as senhas continuam sendo distribuídas nos postos de saúde. A princípio o município irá continuar com a programação que já vem ocorrendo na cidade.

Doses e vacinação

Até agora, a cidade de Poá já imunizou mais de 57 mil pessoas e solicitou mais 60 mil doses para o governo do Estado.

Mogi das Cruzes já vacinou cerca de 230 mil pessoas superando a meta inicial de 220mil. A Prefeitura solicitou cerca de 187 mil doses na semana passada e receberam 40 mil recentemente. Atualmente há 17 unidades estratégicas que oferecem a vacina.

De acordo com o balanço divulgado pela Vigilância Epidemiológica da Itaquá, 110 mil pessoas já estão imunizadas. A meta do município é vacinar 430 mil. Nenhum caso novo suspeito foi notificado pelas cidades.