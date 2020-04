Suzano afasta 8 profissionais da saúde desde o início de pandemia

Desde o começo da pandemia do novo coronavírus, a cidade de Suzano afastou oito profissionais da saúde por testarem positivo para a doença. As informações são da Prefeitura da cidade. De acordo com a nota, os profissionais são um médico, dois enfermeiros, três auxiliares administrativos, um auxiliar de limpeza e um psicólogo.

O serviço de Vigilância em Saúde de Suzano não informou em quais unidades esses profissionais trabalham, isso porque alguns dos funcionários afastados já retornaram as funções.

De acordo com a última audiência de prestação de contas da Saúde, a cidade de Suzano conta com 1.260 profissionais de saúde. Desses 201 são médicos que estão divididos da seguinte forma: 8 são cirurgiões, 78 clínicos, 23 estrategistas, 3 generalistas e 18 ginecologistas. Os demais estão distribuídos entre neurologistas, oftalmologistas, ortopedistas, pediatras, pneumologistas, psiquiatras, urologistas, médicos plantonistas e médicos veterinários.

O Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde no Estado de São Paulo (SindSaúde-SP) divulgou uma carta aberta onde defende o Sistema Único de Saúde (SUS) e os servidores e trabalhadores da pasta.

Na carta, a entidade reforça que os profissionais da saúde são os que estão na linha de frente no combate ao coronavírus. "Estamos todos os dias no transporte público indo para os hospitais e tratando das pessoas que foram, ou não, contaminadas pelo vírus", diz o texto.

Além disso, o sindicato também emite preocupação pela contaminação de trabalhadores que se enquadram o grupo de risco. "Hoje mais de 40% dos trabalhadores da saúde podem ser enquadrados como grupo de risco, pois tem mais de 60 anos ou doenças crônicas. Muitas das doenças foram adquiridas no próprio trabalho", conclui.

Novas contratações

Além do afastamento de oito profissionais de saúde, a prefeitura de Suzano também informou na tarde da última segunda-feira que vai reforçar o quadro de médicos na cidade para combater o coronavírus. A Informação divulgada pela gestão diz que essa contratação deve ser feita diretamente pela municipalidade ou também pela Organização Social de Saúde que administra e gerencia o hospital de campanha que está sendo levantado na Arena Suzano.

A gestão informou que, como o processo de contratação está em andamento e não foi finalizado, ainda não é possível precisar e divulgar mais detalhes a respeito desse processo.