Suzano aguarda convênio para iniciar obras na Avenida Brasil

A Prefeitura de Suzano aguarda a assinatura de convênio e licitação para iniciar obras na Avenida Brasil. A avenida liga Suzano à Poá. A Prefeitura receberá R$ 4 milhões em emendas parlamentares para revitalizar a via.

As emendas parlamentares virão por meio do deputado estadual Estevam Galvão (DEM).

A previsão é de que esse ano a Prefeitura receba R$ 1 milhão e o resto virá em 2020.

Segundo a administração municipal, o objetivo principal da Prefeitura é o asfaltamento da avenida, que hoje é de paralelepípedo.

População

O DS esteve no local e observou que a demanda do local é grande.

Além do asfalto, a via não apresenta calçadas de qualidade e a iluminação também precisa de revitalização, de acordo com os moradores. Essas informações foram confirmadas pelos moradores e comerciantes da avenida.

Para o autônomo Alessandro Moreira, que tem seu comércio e residência na Avenida Brasil, asfaltar a avenida vai prejudicar. "Eu penso ser inviável asfaltar, porque o paralelepípedo ajuda a escoar a água da chuva, mas o asfalto não. Se tiver algo que ajude a drenar a água do asfalto, eu concordo em asfaltar".

Ele completa, afirmando que o asfalto permitirá que ocorram acidentes, porque as pessoas iriam correr mais. Segundo ele "com paralelepípedo já correm, imagina com asfalto?".

Ele questiona sobre a segurança da avenida, onde é pouca e permite assaltos. "Deveriam instalar câmeras aqui, sempre acontece assaltos ou surgem usuários de drogas".

Para o vendedor de carros Junior Senna, "não adianta asfaltar a avenida se alagar quando chover". Mas as principais necessidades da avenida são as calçadas e iluminação. "Acredito que o principal não seja o asfalto, mas as calçadas. O canteiro central é muito ruim. E penso ser necessário melhorar a iluminação, temos muitos comércios por aqui".

O dono de uma borracharia, Éder Condi, ironiza afirmando que "de tantos problemas com buracos na cidade e eles querem asfaltar aqui?" Para ele, se asfaltar muitos "rachas vão acontecer de noite, porque se correm sem ter asfalto, com o asfalto vai ser pior".

O vendedor Paulo Ricardo discorda, e acredita ser necessário asfaltar a avenida. "Acho muito necessário, a iluminação eles melhoraram recentemente, mas o asfalto precisa acontecer". Ele também disse que outra prioridade é o canteiro central. "O canteiro central também está muito destruído, eles precisam arrumar".