Suzano aguarda licitação para dar início às obras de revitalização da Av. Brasil

As obras de revitalização da Avenida Brasil, principal via que liga a cidade de Suzano ao município de Poá, devem se iniciar após a conclusão do processo de licitação, que nada mais é que a contratação da empresa responsável pelo serviço.

De acordo com a Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae) da Prefeitura de Suzano, esta é a fase atual da obra, que deve ser iniciada logo após esse processo, entretanto ainda sem previsão.

Para o serviço, que será destinado às intervenções na via que fica entre o Jardim Imperador e o Jardim Monte Cristo, serão investidos R$ 4 milhões do governo do Estado por meio de emenda parlamentar do deputado estadual, Estevam Galvão de Oliveira (DEM). Até o momento, R$ 3 milhões já foram liberados pelo Estado.

Além disso, a municipalidade vai custear R$ 1,2 milhão da obra por meio de contrapartida da Prefeitura Municipal. Os serviços de manutenção dos 10.320 metros quadrados da via vão incluir o capeamento asfáltico, com cinco centímetros de espessura entre o viaduto Ryu Mizuno e a entrada do Parque Municipal Max Feffer.

Segundo matéria publicada pelo DS em setembro de 2019, o principal objetivo a administração municipal com a obra é o asfaltamento da avenida, que hoje é de paralelepípedo.

O anúncio de que a Prefeitura iria iniciar as tramitações para o processo licitatório foi realizado no dia 19 de março deste ano. Na ocasião, o chefe do Executivo susanense, Rodrigo Ashiuchi (PL), disse que a Upae estava terminando a licitação para essa que fosse publicada o quanto antes.

De acordo com a municipalidade, a pandemia do novo coronavírus não prejudicou o início das obras, e a previsão é de que, a partir da execução da ordem de serviço, a revitalização da avenida seja finalizada em dez meses.