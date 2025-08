Suzano aguarda posicionamento do Estado sobre o recapeamento da SP-66

A Prefeitura de Suzano mantém, há mais de dois anos, um diálogo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) em busca de um posicionamento sobre o recapeamento da SP-66.

A solicitação envolve a requalificação de quase sete quilômetros da Rua Dr. Prudente de Moraes, no trecho entre o viaduto Leon Feffer e o limite com Mogi das Cruzes. São cerca de 3,5 quilômetros em cada sentido. O pedido foi formalmente encaminhado ao órgão estadual em 2023 e entregue pessoalmente ao então diretor responsável pelo DER 10, que atende a região do Alto Tietê.

Segundo a administração, foram realizados serviços de revitalização na avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66), na altura da Vila Maria de Maggi, em setembro daquele mesmo ano. A obra contemplou o recapeamento asfáltico entre o viaduto Ryu Mizuno e a divisa com Poá, totalizando cerca de 1,6 quilômetro de extensão em cada sentido. A Prefeitura afirma que a intervenção melhorou significativamente a mobilidade urbana no local e marcou o encerramento de uma importante obra de saneamento conduzida pela Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (Sabesp) ao longo dos últimos 12 anos.

O DS procurou o DER para mais informações, mas não houve retorno da demanda até o fechamento desta matéria.