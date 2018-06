Suzano aguarda prazo do Estado para iniciar obras em 2 novas escolas

A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo vai definir prazo para o início das obras de duas novas escolas em Suzano. As unidades estão orçadas, juntas, em R$ 13 milhões. Sendo R$ 10,6 milhões para a escola da Vila Urupês, que para a construção está em trâmite a elaboração de convênio entre a pasta e a Fundação Para o Desenvolvimento da Educação (FDE). Outros R$ 2,4 milhões são previstos para a Creche do Nova América, que aguarda o início do processo licitatório.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), se reuniu recentemente com o secretário estadual de Educação, João Cury Neto, na sede da pasta, e pediu agilidade na licitação para as obras das unidades já conquistadas. Segundo a administração municipal, uma das construções será no Residencial Nova América, no distrito de Palmeiras.

Na unidade Vila Urupês estão previstas 15 salas de aulas, com capacidade para atender 1.050 alunos. Durante o evento, ao lado do deputado estadual André do Prado (PR), o chefe do Executivo suzanense ainda solicitou duas novas escolas para o município, sendo uma para a região do Jardim Casa Branca e outra para a Cidade Boa Vista.

Segundo o prefeito Ashiuchi, Cury se prontificou em estudar os projetos, além de dar uma atenção especial às unidades liberadas pelo Estado. "Estamos buscando diariamente avanços na Educação e, além da conquista de duas escolas, o secretário estadual garantiu que vai nos auxiliar e estudar nossas propostas para a escola do Boa Vista e para a creche da Casa Branca. Essas unidades serão responsáveis por contribuir com o ensino de centenas de crianças, que, certamente, terão um aprendizado de qualidade", concluiu.