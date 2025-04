Suzano alcança 820 atendimentos com Central de Interpretação de Libras

No dia em que se comemora o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais (Libras), a Prefeitura de Suzano celebra neste 24 de abril (quinta-feira) a marca de 820 atendimentos da Central de Interpretação de Libras (CIL), implementada pela Secretaria Municipal de Comunicação Pública em maio de 2023.

A iniciativa pioneira no Alto Tietê, que foi impulsionada pela disponibilização de uma sala inaugurada no ano passado, nesta mesma data, no Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), se tornou mais um símbolo da política inclusiva que foi reforçada no município desde 2017.

O trabalho se tornou uma referência para deficientes auditivos e pessoas surdas, pois facilitou o acesso aos serviços públicos municipais por meio do auxílio de duas intérpretes de Libras. A atuação das profissionais passaram a garantir o pleno atendimento a esse público na rede de Atenção à Saúde, nas unidades da Assistência Social e em todos os demais equipamentos administrados pela Prefeitura de Suzano, considerando os acolhimentos junto ao Centro de Unificado de Serviços (Centrus), ao Fundo Social de Solidariedade e ao Procon Municipal, dentre outros, facilitando a comunicação durante eventos, projetos e ações desenvolvidos e executados por meio da administração municipal, como inaugurações, conferências e ações sociais.

No primeiro ano de atividades, quando os serviços foram prestados de maneira exclusivamente remota na sede da Secretaria de Comunicação Pública, a CIL foi responsável por 263 atendimentos no período, dos quais 74 foram assistências específicas na área da Saúde, o que representa 28% do total. No contexto dos serviços administrativos, ocorreram 56 consultas (21,2%), que se somaram ao suporte oferecido para pessoas que precisavam se comunicar no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras), onde foram alcançados 54 munícipes (20,5%).

Já no segundo ano, por conta do espaço próprio, a CIL chegou a 557 atendimentos, mais do que o dobro do registrado no período inicial de atividades. Nessa fase, foram acolhidas 379 chamadas de forma on-line e cumpridas 178 solicitações de acompanhamento presencial. Do total de serviços prestados, contando o primeiro e o segundo ano, foram contabilizados 361 atendimentos para suprir demandas para a Saúde (44%), 134 destinadas à Assistência Social (16%), 61 relacionadas à Administração Pública (7%) e 27 ligadas à Secretaria Municipal de Educação (3%). Somente em 2025, as intérpretes da CIL fizeram tradução de 15 eventos organizados pela administração municipal.

Para solicitar os serviços, é preciso preencher o formulário disponível no link bit.ly/cilsuzano, que é totalmente adaptado para atender às necessidades do usuário, incluindo vídeos em Libras. A maioria das consultas é realizada por meio de videochamadas, as quais devem ser agendadas com até cinco dias úteis de antecedência. Os munícipes que demandarem os atendimentos presenciais, conforme avaliação das intérpretes, são recebidos na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro, onde fica o Saspe. O local destinado a esse serviço específico funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

O secretário Paulo Pavione destacou que o sucesso da iniciativa esteve relacionado à forma como o projeto foi concebido. “Estudamos o assunto durante seis meses, em colaboração com integrantes da comunidade surda no município. Intensificamos esse diálogo a partir de novembro de 2022, contando com a participação ativa de defensores da causa, em especial da servidora Cláudia Oliveira, que há mais de 20 anos se dedica à comunidade surda, atuando como intérprete”, ressaltou o secretário.

O titular da pasta da Comunicação reforçou que a CIL se tornou possível por causa de uma soma de esforços. “Foi uma grande satisfação poder abraçar esse projeto, que contou com a estrutura do Saspe e apoio do sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi e da sempre primeira-dama, Larissa Ashiuchi. Esta iniciativa, que alia comunicação e inclusão, melhorou a qualidade de vida da comunidade surda no município”, finalizou Pavione.