Suzano amplia coleta seletiva e disponibiliza mapa do serviço

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, agora também disponibiliza no site www.suzano.sp.gov.br o mapa da coleta seletiva na cidade. O serviço atende domicílios, estabelecimentos comerciais e condomínios cadastrados, conforme cronograma semanal. De acordo com a pasta, nos últimos três anos, a quantidade de materiais triados cresceu 790%, passando de 20 para 178 toneladas, entre 2020 e 2023.

O mapa do serviço pode ser conferido ao clicar no botão “Coleta Seletiva” na aba “Acesso Rápido” no site da municipalidade. Na página, é possível conhecer as duas rotas cumpridas pelos caminhões da concessionária Renova, que assumiu os trabalhos no primeiro quadrimestre do ano. A primeira contempla ruas da região central, com coleta às segundas-feiras; os bairros Vila Figueira, Vila Amorim, Jardim Casa Branca, Jardim Ikeda e Chácaras Nova Suzano, às terças-feiras; Jardim Realce às quartas-feiras; Badra Baixo, Parque Maria Helena e Cidade Boa Vista, durante às quintas-feiras; e Jardim São José e Jardim Varan, de sexta-feira.

Já a segunda rota atende, às segundas-feiras, aos bairros Estância Angelina, Estância Americana e Vila Rica; às quartas-feiras o Jardim Nova América, Jardim Cacique e Vila Fátima; e, nas sextas-feiras, o Parque Maria Helena, Jardim Monte Cristo, Jardim Nazareth e Vila Maluf. Na página, ainda é possível conferir a lista de condomínios, estabelecimentos e equipamentos públicos contemplados com a coleta.