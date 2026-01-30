Suzano amplia força-tarefa e já soma mais de 90 toneladas de resíduos retirados

A Prefeitura de Suzano ampliou os trabalhos de limpeza urbana após a cidade ser novamente atingida por chuvas entre o fim da tarde desta quinta-feira (29/01) e a madrugada desta sexta-feira (30/01). Somente neste novo episódio, foram registrados 70 milímetros de precipitação, o que exigiu a continuidade da força-tarefa iniciada após o temporal anterior, que havia concentrado 115 milímetros de chuva em menos de 60 minutos na região central.

Com a continuidade das ações emergenciais, as equipes da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos retiraram mais 2 toneladas de resíduos das vias públicas entre esta quinta e sexta-feira. Já a operação “Cata-Treco” foi responsável pela remoção de mais 12 toneladas de materiais inservíveis, como madeiras, sofás, armários e guarda-roupas, recolhidos nos bairros Vila Amorim, Jardim Colorado, Parque Maria Helena, Vila Maluf e Jardim Vitória. Esses volumes, somados às 79 toneladas de resíduos retiradas anteriormente, totalizam 93 toneladas de inservíveis removidos nas últimas 48 horas na cidade.

Desde a tarde de quarta-feira (28/01), quando ocorreu o primeiro grande volume de chuvas, as equipes vêm atuando de forma ininterrupta, com foco especial na região central da cidade, especialmente no entorno da avenida Governador Mário Covas Júnior (Marginal da Una), abrangendo bairros como Vila Figueira, Vila Mazza e Vila Amorim, com destaque para vias como as ruas Papa João XXIII, Gastão Vidigal, Amélia Guerra, Carlos Molteni, Hyouki Koyama, Expedicionário Adelino Américo Pedroso e a travessa Sargento Andarilho Severo Duarte.

O prefeito Pedro Ishi percorreu os pontos mais atingidos para acompanhar de perto as condições das vias e o andamento das ações de limpeza. Para a execução dos serviços, foram mobilizados caminhões-pipa, carroceria, basculante e traçado, além do apoio de pá carregadeira, direcionados a locais estratégicos como as proximidades da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), na Vila Mazza, e o Cemitério Municipal São Sebastião, no bairro Sítio São José.

“Estivemos inteiramente mobilizados desde o primeiro momento para tomar as providências necessárias de forma rápida e eficaz. Mesmo com a nova chuva, nossas equipes seguiram nas ruas, reforçando a limpeza e atendendo os pontos que mais demandavam intervenção, sempre próximos da população”, afirmou o chefe do Poder Executivo.

As atividades realizadas pela Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos tiveram atenção especial ao trecho entre a avenida Antônio Marques Figueira e o viaduto Leon Feffer, assim como entre a rua Vereador Romeu Graciano, na Vila Mazza, e a rua Euclides Damiani, na Vila Amorim. O trabalho também alcançou o entorno do Complexo Educacional e Cultural Mirambava, o ecoponto do Parque Maria Helena e a estrada do Furuyama, na região norte.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, destacou que a continuidade da força-tarefa demonstra a capacidade de resposta da administração municipal frente aos impactos das chuvas. “Mesmo diante de volumes elevados de precipitação, seguimos com nossos equipamentos nas ruas e equipes mobilizadas. O trabalho não parou e continuará enquanto houver necessidade, garantindo limpeza e segurança para a população”, ressaltou.

Por sua vez, o secretário municipal de Governo, Alex Santos, enfatizou a importância da integração entre as pastas para garantir agilidade nas ações. “Esse trabalho conjunto permite que a prefeitura atue de forma rápida e eficiente, direcionando equipes e equipamentos para os locais mais afetados, minimizando os transtornos causados pelas chuvas”, afirmou.

Todo o trabalho contou ainda com o suporte da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, por meio da Defesa Civil e da Guarda Civil Municipal (GCM), além da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, que atuou na organização do trânsito nas vias afetadas.

Durante o período pós-chuvas, houve atenção especial às condições da região central, do Jardim Revista, Jardim Monte Cristo, Jardim Maitê, Vila Urupês, das proximidades do Cemitério São Sebastião, no Sítio São José, da avenida Vereador João Batista Fittipaldi e do Parque Maria Helena, entre outras localidades.

Ações contínuas

O trabalho emergencial é reforçado por uma estrutura permanente de zeladoria mantida pela Prefeitura de Suzano ao longo de todo o ano. Somente em 2025, já foram retiradas 1.691 toneladas de resíduos de rios, valas e bueiros, além de 4.871 toneladas de pontos viciados, e realizada a limpeza de 106 quilômetros da rede de drenagem, ações fundamentais para o escoamento das águas pluviais.

Entre os serviços preventivos recentes, destaca-se a limpeza da vala de drenagem que corta os bairros Vila Fátima e Parque Buenos Aires, no distrito de Palmeiras, realizada em agosto do ano passado, com a retirada de resíduos em um trecho de 400 metros de extensão e quatro metros de profundidade. Em setembro, houve o reforço da limpeza do rio Jaguari, no bairro Miguel Badra, e, em novembro, a intensificação dos trabalhos no rio Una, incluindo a galeria sob o viaduto Leon Feffer.

O prefeito reafirmou que a cidade seguirá em alerta durante o período chuvoso. “Seguimos de prontidão, com limpeza constante e monitoramento das áreas de risco. Nosso compromisso é proteger a população e reduzir ao máximo os impactos causados pelas chuvas”, concluiu Pedro Ishi.