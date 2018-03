Suzano amplia número de ônibus em Palmeiras para atender visitantes da Festa da Dália

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano vai ampliar o número de ônibus no Distrito de Palmeiras para atender o público que visitará neste domingo (4) a Festa da Dália, na Vila Ipelândia. O evento, que atrai anualmente milhares de turistas para a cidade, contará com o reforço no sistema viário durante todo o dia, com direito a integração para os passageiros.

A medida foi definida nesta quinta-feira (1) pela pasta, em comum acordo com a concessionária do transporte coletivo da cidade e é válida também para 11 de março, segundo e último dia do evento. De acordo com o secretário José Alves Pinheiro Neto, o apoio é necessário, tendo em vista o volume de pessoas que visitam Suzano por causa da Festa da Dália. “Serão dois domingos bastante intensos para a cidade no sentido de quantidade de pessoas. Durante todo o dia, o Distrito de Palmeiras receberá centenas de carros, ônibus e também visitantes via transporte público”, argumentou Netinho.

Com isso, a linha 16-TR sentido Vila Cunha e no trajeto de volta, sentido Terminal Norte, haverá mais veículos disponíveis e um ponto de integração. Para ter direito ao benefício, é necessário desembarcar na entrada da Vila Ipelândia e utilizar a linha 17-TR, sentido Vila Esperança. A integração só será válida por meio do cartão BOM, das 9 às 16 horas.

A tradicional Festa da Dália foi incluída no calendário oficial de eventos de Suzano no ano passado. A 24ª edição ocorrerá na Associação Nipo-Brasileira de Assistência Social (Ipelândia Home - Casa de Repouso Suzano), localizada na estrada do Tani, 751.“A Secretaria de Transporte dará todo o apoio necessário nos dois domingos de festa para garantir a ordem e o auxílio ao público visitante nos acessos e nas saídas para a cidade”, comentou o secretário.