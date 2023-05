Suzano amplia pontos de Wi-Fi; agora são 190 em locais públicos da cidade

Os pontos de acesso estão espalhados por áreas estratégicas que levam em consideração o volume de tráfego de pessoas no trecho e nas proximidades, e fazem parte do projeto “Conecta Suzano”.

Para acessar, o usuário precisa apenas escolher o ponto de wi-fi aberto e inserir seu nome completo, número de celular e e-mail. Também existe a opção de fazer login com sua conta do Facebook, modalidade que pode agilizar o procedimento.

Entre os locais com wi-fi gratuito estão: Praça João Pessoa; Praça dos Expedicionários; Praça Cidade das Flores, praça do Jardim Colorado; Parque Municipal Max Feffer; Pavilhão Zumbi dos Palmares; Cineteatro Wilma Bentivegna; Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa; Centro Unificado de Serviços (Centrus), o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe); Velório Municipal; Pronto Atendimento (PA) de Palmeiras, o Pronto-Socorro Municipal (PS) Adulto e Infantil; Terminal Norte; etc.

Ainda que já existam 190 pontos com wi-fi na cidade como forma de democratizar o acesso à internet, a administração municipal segue estudando novos locais que poderiam receber o serviço no futuro.

