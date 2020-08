Suzano amplia rede wi-fi gratuita para Viveiro e Velório Municipal

Suzano vai ampliar os pontos na cidade com internet gratuita sem fio com sistema wi-fi. Segundo a Secretaria de Administração, o Velório Municipal, na Vila Figueira, e o Viveiro Municipal, no Jardim Imperador, já contam com a novidade. Nas próximas semanas, o equipamento deve ser instalado na Praça dos Expedicionários e no Pronto Atendimento (PA) de Palmeiras.

Ainda de acordo com a pasta, o processo de instalação da internet gratuita via wi-fi foi iniciado no primeiro semestre de 2020, e deve ser concluído em até dois meses, chegando ao total de 12 espaços públicos do município.

Além dos locais citados, outros pontos devem receber o serviço. Entre esses estão o Cineteatro Wilma Bentivegna; a sede do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe); o Pronto-Socorro (PS) Municipal; a Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. André Cano Garcia no Jardim Boa Vista; a Praça João Pessoa; a Praça Cidade das Flores; e praças do Jardim Colorado e do Miguel Badra.

O sistema permite que as pessoas conectem seus smartphones, tablets ou notebooks sem a necessidade de utilizar o pacote de dados de empresas de telefonia móvel, o famoso 4G. Para acessar e usufruir da internet o usuário deverá seguir alguns passos.

Primeiro, o usuário precisa escolher o ponto de wi-fi identificado e fornecer nome, número de telefone celular, além do e-mail par concluir a conexão. O usuário também tem a opção de usar a internet realizando login com a conta do Facebook.

Vale ressaltar que este procedimento precisa ser realizado a cada conexão, seguindo as determinações da legislação vigente que pede a identificação do usuário, entretanto não pede o seu cadastro prévio.

De acordo com a Secretaria de Administração, o serviço é realizado pela empresa WCS Conectologia. O investimento mensal destinado para os 12 pontos espalhados pela cidade é de R$ 11.795,00, já inclusos os custos de instalação, manutenção e tráfego de dados.