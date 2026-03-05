Suzano amplia 'Tapa-Buraco' com quatro caminhões e prevê até 1,2 mil reparos por mês

A Prefeitura de Suzano ampliou de forma significativa a operação “Tapa-Buraco” com a chegada de quatro caminhões equipados para aplicação de massa asfáltica quente. A iniciativa foi apresentada nesta quinta-feira (05/03) pelo prefeito Pedro Ishi, no Largo da Feira, no centro.

O chefe do Poder Executivo municipal acompanhou a saída dos veículos para o trabalho nas ruas ao lado dos secretários municipais de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, e de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, além do vereador Givaldo Freitas dos Santos, o Baiano da Saúde.

A ampliação permitirá quadruplicar a capacidade de atendimento da prefeitura. Até então, o município realizava cerca de 240 reparos mensais nas vias públicas. Com o reforço operacional, a expectativa é atingir aproximadamente 1,2 mil intervenções por mês em diferentes bairros da cidade, incluindo trabalhos aos sábados.

A operação utiliza massa asfáltica quente aplicada diretamente nos pontos com irregularidades no pavimento. Após a aplicação do material, as equipes realizam a compactação com rolo compressor para garantir nivelamento adequado da via e maior durabilidade do reparo. Cada equipamento conta com uma equipe composta por um motorista e quatro auxiliares responsáveis pela execução do serviço.

A estrutura também representa um aumento expressivo no volume diário de material utilizado. A média de aplicação será de aproximadamente 45 toneladas de massa asfáltica quente por dia, permitindo que a prefeitura avance simultaneamente em diferentes regiões do município.

Atuação abrangente

Depois da apresentação do trabalho, a operação seguiu direto para algumas localidades do centro expandido, com reforço dos serviços nos bairros Jardim Casa Branca, Parque Residencial Casa Branca e Jardim Caxangá. Os caminhões também estiveram na região norte, contemplando os bairros Jardim Revista e Jardim Europa, e ainda chegarão nesta sexta-feira (06/03) no Jardim Dora, em Palmeiras.

Entre as vias beneficiadas somente nesta quinta, podem ser citadas as ruas Domingos Martins, Roque Eroles, Anastacia Maria da Conceição, Doná Cauqueb Assi Antun, Osvaldo Rezende, João Cardoso, Waldomiro Siqueira, João Batista de Oliveira, Vitória Moreira da Silva, Darcilio Monteiro e Isabel Castanheda Mayer.

Mas outros bairros também já vinham recebendo reforço deste serviço há dez dias, período em que a operação realizava de forma experimental com os quatro caminhões, chegando a 72 ruas em mais de 30 localidades.

Foram beneficiados, neste intervalo de tempo, os bairros Vila Amorim, Vila Mazza, Jardim Lincoln, Vila Figueira, Cidade Edson, Miguel Badra, Jardim Luela, Jardim Colorado, Jardim Cacique, Jardim Quaresmeira, Jardim Monte Cristo, Jardim Revista e Jardim Europa, além daqueles situados na região sul: Parque Buenos Aires, Vila Fátima, Jardim Planalto, Jardim do Lago e Chácaras Reunidas Guaio.

Alguns bairros receberam um número maior de intervenções. No Jardim Márcia, o trabalho chegou, entre outras, às ruas Silvio Pereira da Silva, Itália Finardi Costa, e Antônio Cabrera. Na Cidade Miguel Badra, a operação esteve, por exemplo, nas avenidas Edmilson Marcelino e Miguel Badra. E no Parque Buenos Aires, as equipes atuaram também nas ruas Nicácio da Silva Bastos e Genuíno Antônio da Silva.

O secretário Samuel Oliveira destacou que a ampliação da operação representa um salto operacional para a manutenção das vias. “Esse reforço permite dar mais agilidade ao atendimento das demandas da população. Estamos estruturando equipes, equipamentos e logística para que o trabalho aconteça de forma contínua e com qualidade, garantindo melhores condições de tráfego em toda a cidade”, afirmou.

Já o secretário Claudinei Galo ressaltou que a manutenção viária é fundamental para a mobilidade urbana e para a segurança dos motoristas e pedestres. “A conservação das ruas impacta diretamente a circulação de veículos, o transporte público e o deslocamento da população. Com essa ampliação da operação, conseguimos atuar de forma mais rápida e eficiente nos pontos que necessitam de intervenção”, declarou.

A iniciativa faz parte do programa “Suzano em Ação - Megamutirão de Zeladoria”, que reúne diversas frentes de trabalho voltadas à manutenção e conservação urbana, incluindo limpeza pública, serviços de drenagem, iluminação, poda de árvores e recuperação viária em todas as regiões do município.

Segundo o prefeito Pedro Ishi, o reforço na operação “Tapa-Buraco” faz parte de um planejamento mais amplo de melhorias na infraestrutura da cidade. “Estamos ampliando nossa capacidade de trabalho para cuidar das ruas da cidade com mais eficiência. Com quatro caminhões em operação e equipes dedicadas, conseguimos avançar muito mais rápido na recuperação do pavimento. Esse é um trabalho que faz parte do ‘Suzano em Ação’ e que está acontecendo de forma intensa em toda a cidade, sempre com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população”, destacou o chefe do Poder Executivo suzanense.

O prefeito também ressaltou que o município mantém investimentos em pavimentação de vias que ainda não contam com infraestrutura adequada. Entre os exemplos recentes estão intervenções realizadas no Parque Maria Helena, na região norte, e agora na região da Vila Fátima, no distrito de Palmeiras, que fazem parte de um planejamento mais amplo de melhorias viárias.