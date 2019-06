Suzano analisa custos para contratar manutenção de viadutos

A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos realiza, constantemente, trabalhos e projetos que contemplam a zeladoria dos três viadutos no município (Ryu Mizuno, Leon Feffer e o do bairro Jardim Natal).

De acordo com a Prefeitura, uma empresa especializada deverá ser contratada para execução de manutenções preventivas nos viadutos, para que seja evitado qualquer tipo de problemas futuros. O processo está na fase de análise orçamentária e de estudos técnicos.

A população suzanense que depende dos dois viadutos da cidade, Ryu Mizuno e Leon Feffer, para se locomoverem passam por situações desagradáveis por conta da má condição em que se encontram os locais mencionados.

Em ambos os viadutos, pedestres e ciclistas reclamam da falta de segurança, iluminação precária e se queixam das grades de proteção. É o que comenta o aposentado de 62 anos, Geraldo da Silva. Ele conta que usa o viaduto Leon Feffer diariamente e fala que já chegou a ver ciclistas cruzando as pistas e elucida a questão de eventuais acidentes que podem ser causados por conta disso. "Os ciclistas ao invés de usarem as passarelas para a locomoção cruzam as pistas e se nada for feito em relação à isso, pode ocasionar em algum acidente".

Silva afirma que o viaduto precisa de manutenção e mais segurança. "Eu evito passar durante a noite por aqui por medo de ser assaltado. Nunca aconteceu comigo, mas é perigoso. É necessário ter cautela", finaliza.

O ajudante geral, Thiago Oliveira, usa o viaduto Ryu Mizuno e conta que a via necessita de reformas e troca das grades de proteção. "O viaduto está abandonado há algum tempo. Quem passa por aqui com frequência acaba sendo prejudicado. Reformas precisam ser feitas para que isso melhore e não cause mais problemas à população", reitera.

O ciclista Marcos Vinícius Melo, de 23 anos, também cobra melhorias em relação à situação e infraestrutura dos viadutos. "Acho que o governo deveria investir mais nos viadutos. Além de melhorar a iluminação e segurança por aqui". Melo ainda comenta que a passarela do viaduto Ryu Mizuno, conhecido em Suzano como viaduto 'velho', é estreita, o que acaba dificultando a mobilidade e locomoção dos pedestres e ciclistas.

O munícipe Douglas dos Santos, de 28 anos, conta que a segurança é precária nos viadutos e fala que evita passar durante a noite no local. "A iluminação deveria ser melhor do que é. A noite é perigoso por aqui. O investimento na segurança deveria ser maior também", ressalta.

O engenheiro da Associação dos Engenheiros de Suzano (CREA), Roberto Saito, dá dicas aos munícipes que necessitam dos viadutos para a locomoção. "Os pedestres são os mais vulneráveis na circulação dos viadutos e pontes. Como recomendação, devem evitar transitar fora da faixa de segurança ou em horários de pouco uso. Cabe a Secretaria de Manutenção e Serviço manter a circulação do pedestre devidamente demarcada, protegida, sinalizada e iluminada". Ele ainda fala que a Prefeitura deve realizar inspeções preventivas para que a segurança aumente cada vez mais e que os viadutos não tragam mais transtornos para a população em geral.

O engenheiro finaliza dizendo que ambos os viadutos estão necessitando de manutenção e melhorias na iluminação, segurança, infiltrações, ferragens expostas, proteção para os pedestres, sinalização, que fazem parte do contexto necessário para manutenção. "Os viadutos estão sujeitos a diversos fatores que podem comprometer sua integridade e estabilidade. Podemos citar alguns fatores de ordem estrutural como exemplo, o crescimento das cargas provenientes do aumento de tráfego somadas a maior capacidade de transporte dos caminhões, que muitas vezes diferem do previsto na fase de concepção do viaduto".