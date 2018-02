Suzano analisa instalação de alarmes e câmeras nos postos de saúde

Após atos de vandalismo na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Jardim Monte Cristo, a Secretaria Municipal de Saúde informou que está analisando a viabilidade do orçamento municipal para a aquisição de alarmes e câmeras de segurança para esta e outras unidades da rede básica de saúde. Além dessa, outras estratégias de segurança estão sendo estudadas. Por razões de segurança, a pasta não divulgou as ações.

A UBS do bairro Monte Cristo foi depredada e furtada na madrugada de terça-feira. Os autores do crime invadiram e reviraram o local levando embora computadores e itens de uso dos funcionários. Uma fiação telefônica foi cortada e uma janela foi arrombada para a entrada dos criminosos. O prejuízo total ainda está sendo contabilizado pela pasta da saúde. A administração prestou queixas a autoridade policial e registrou um Boletim de Ocorrência (B.O).

O atendimento na unidade deve voltar a normalidade hoje.