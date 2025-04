Suzano anuncia projeto para 3º Conselho Tutelar na cidade

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, anunciou um projeto para inauguração de um terceiro Conselho Tutelar na cidade, agora na região sul, em Palmeiras. O anúncio foi feito durante a inauguração da nova sede do Conselho Tutelar que fica na região norte, o CT2.

Segundo o prefeito, novo conselho deve ser inaugurado até final da gestão. “Com relação ao nosso plano, nós queremos fazer isso até o final do nosso mandato, é uma coisa que envolve outras questões além da orçamentária. Precisamos de um planejamento de territorialização, divisão dos atendimentos, a busca pela nova sede, isso passa por uma série de etapas. Vamos iniciar esse processo a partir de agora”, declarou.

Na ocasião, o prefeito também informou que em breve será sancionada o projeto de lei que prevê auxílio alimentar para os conselheiros municipais. “Isso foi votado e aprovado na Câmara. Está subindo para o gabinete, e eu como prefeito já comuniquei que vamos sancionar o vale alimentação. Isso vai ajudar bastante os conselheiros”, declarou.

Inauguração CT2

Os anúncios foram feitos durante a inauguração da nova sede do Conselho Tutelar da região norte (CT2), que funcionará na rua Jaime Leme, 33, no bairro Cidade Boa Vista. Segundo o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, o investimento foi de R$ 36 mil. O equipamento poderá realizar até cinco atendimentos particularizados simultaneamente, e até 350 por mês.

“O Conselho Tutelar cumpre papel fundamental na garantia de direitos de crianças e adolescentes. Quando a família, a sociedade e o estado falham, é essa porta que estará aberta para eles. É um serviço fundamental e inegociável para que as crianças tenham futuro e presente garantidos”, declarou o secretário.

Com 298 metros quadrados, a unidade tem o dobro do espaço físico em relação à antiga estrutura. O equipamento é formado por cinco salas de atendimento, uma sala de almoxarifado, nove banheiros, uma recepção, uma cozinha, uma brinquedoteca e um espaço específico para armazenamento de prontuários.

“Temos aqui um espaço que vai trazer mais qualidade e segurança no atendimento dos conselheiros tutelares. Com possibilidade de até cinco atendimentos ao mesmo tempo, isso ajuda na qualificação e agilidade do serviço. Esse conselho vem para colaborar muito, não só na questão administrativa, mas na questão da estrutura física do conselho na região norte”, declarou o prefeito Pedro Ishi.

A cerimônia marca a abertura oficial do equipamento que, segundo a administração municipal, passa a ser referência para esse serviço na região norte, que possui uma população estimada de quase 113 mil pessoas.

Além do prefeito e do secretário de assistência e desenvolvimento social, também estavam presentes o vice-prefeito Said Raful; a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Suzano, Déborah Raffoul; a presidente do CT2, Rita de Cássia Cavalcanti; o presidente da Câmara Municipal, Arthur Takayama; a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdicas), Jussara Carla Silencio; além de secretários e vereadores.