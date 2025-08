Suzano anuncia reforço contra perturbação do sossego após queixas

A Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano vai intensificar as ações de fiscalização e levantamento de estabelecimentos e propriedades que atuam em desacordo com as normas de perturbação do sossego público, especialmente adegas e chácaras que promovem festas irregulares na região sul da cidade. A medida foi anunciada durante a primeira reunião oficial da nova gestão 2025-2027 do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) de Palmeiras, realizada na última quarta-feira (30/07) na Associação Fukuhaku, na Vila Ipelândia.

O encontro, que reuniu autoridades municipais, vereadores e representantes da sociedade civil, discutiu as principais demandas relacionadas à segurança pública nos bairros do distrito de Palmeiras. O Conseg Sul retomou as atividades, sendo agora conduzido pelo presidente Marcos Roque, e promoveu o debate justamente para alinhar com o poder público estratégias que reforcem a ordem e segurança no distrito de Palmeiras.

Durante a reunião, moradores e lideranças comunitárias levaram demandas sobre perturbação de sossego, especialmente durante fins de semana e feriados, com destaque para locais que realizam festas clandestinas e não respeitam os limites legais de horário e volume de som. Também foram apontadas dificuldades com estabelecimentos que operam fora do escopo de seus alvarás de funcionamento, como adegas que funcionam como casas noturnas e promovem aglomerações.

A resposta da administração municipal foi imediata. O secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, afirmou que a pasta já vem realizando operações de fiscalização e autuações em locais reincidentes. Ele destacou que a prefeitura está trabalhando em um mapeamento dos pontos críticos para dar maior efetividade às ações e reforçou que medidas mais duras serão adotadas contra os infratores.

“Estamos realizando o levantamento dos locais que têm sido alvo de denúncias por perturbação de sossego e desrespeito às normas legais. A partir desse monitoramento, os responsáveis serão notificados, e, em caso de reincidência, iremos solicitar a suspensão do alvará de funcionamento. Não podemos permitir que o direito de lazer de alguns comprometa o direito ao descanso de muitos”, afirmou Balbino.

A reunião também contou com as presenças dos secretários municipais Alex Santos (Governo), Claudinei Galo (Transporte e Mobilidade Urbana) e Mauro Vaz (Desenvolvimento Econômico); do presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama; dos vereadores Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse, e Rogério Castilho; do diretor de Manutenção, José Aristides dos Santos Sobrinho, o Ari Santos; do diretor do Departamento de Fiscalização de Posturas, Edson Tavares; e de representantes da Guarda Civil Municipal (GCM) e das Polícias Civil e Militar.

O objetivo da ação integrada é unir esforços entre os órgãos públicos e a comunidade para ampliar a atuação preventiva e coibir condutas que desrespeitam a legislação e geram transtornos à vizinhança.

O secretário de Governo, Alex Santos, reforçou a importância do diálogo com a comunidade para alinhar as ações do poder público às necessidades reais da população. Segundo ele, é por meio da escuta ativa que a administração consegue promover respostas mais eficazes. “Essa proximidade com o Conseg é fundamental para que possamos atuar de forma estratégica. A presença do governo nas ruas, ouvindo as pessoas, fortalece a segurança e a confiança da população”, disse. Já o secretário Claudinei Galo apontou que o trabalho integrado entre as secretarias é essencial para resolver os problemas de forma mais ampla. “A atuação em conjunto garante que cada órgão possa contribuir com sua estrutura e conhecimento técnico. Segurança também passa pela organização da cidade como um todo”, explicou.

Por sua vez, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Mauro Vaz, destacou que a fiscalização também visa proteger os comerciantes que atuam de forma correta. “É preciso separar quem trabalha dentro da legalidade daqueles que desrespeitam as normas. As ações visam garantir um ambiente saudável para os bons empreendedores”, pontuou.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou que a segurança e o bem-estar dos suzanenses são prioridades da gestão e que o combate à perturbação de sossego seguirá firme. “Nosso compromisso é com uma cidade segura, organizada e que respeita o direito de todos. As ações de fiscalização serão intensificadas, sempre com responsabilidade e diálogo com a população”, finalizou o chefe do Executivo.