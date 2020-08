Suzano aparece na 39ª posição no ranking nacional de serviços digitais

Suzano aparece na 39ª posição e Mogi das Cruzes na 49ª no ranking nacional das Cidades Inteligentes produzido pelo Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviços Móvel Celular e Pessoal (SindiTelebrasil) e pelo portal Teleco.

A classificação tem objetivo de identificar os 100 maiores municípios brasileiros com mais oferta de serviços inteligentes para o cidadão voltado à mobilidade urbana, ao e-Gov, educação/saúde e meio ambiente.

O ranking leva em conta os serviços digitais públicos oferecidos ao cidadão por meio de ferramentas, como internet e celular.

Santo André, no Grande ABC, lidera o ranking. Outra cidade do Alto Tietê é Itaquaquecetuba que aparece na 100ª posição do ranking.

Segundo levantamento, a conectividade é essencial para a população possa usufruir dos serviços digitais oferecidos pela administração pública.

O ranking completo, com os 100 maiores municípios brasileiros em população pode ser encontrado na página “Fique Antenado!”, que tem dicas, informações, cartilha e diversos conteúdos sobre as antenas. A instalação da infraestrutura de telecomunicações é imprescindível para a conectividade e economia digital cuja essencialidade fará parte também dos debates do Painel Telebrasil 2020, que ocorre nos dias 8, 15, 22 e 29 de setembro.