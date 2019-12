Suzano aplica 185 infrações a caminhões por desrespeitar lei

Pelo menos, 185 motoristas de caminhões foram multados, em Suzano, por desrespeitar o horário de circulação na área central de Suzano. Os caminhões estão proibidos de circular entre 7 e 21 horas. Em algumas ruas, as placas de orientação começaram a ser trocadas. A reportagem percorreu ruas da cidade e vias frequentemente usadas por caminhões, que fazem o acesso à área central e constatou caminhões circulando pela área central.

Há proibição no primeiro quarteirão da Rua Benjamin Constant. Outras ruas como General Francisco Glicério, Marechal Deodoro, Monsenhor Nuno e a Avenida Armando de Salles Oliveira ainda contam com placas.

Infrações

As infrações município diminuíram nos últimos dois anos. Em 2018 foram registradas 219 infrações. Neste ano, o total caiu para 185 infrações computadas. As informações são da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana.

Segundo a pasta, a região central de Suzano tem sinalização de restrição de circulação caminhões de segunda a sábado, das 7 às 21 horas, excetuando-se o transporte de carga perecível, desde que devidamente identificado.

As áreas de restrição encontram-se devidamente sinalizadas por placas indicativas, orientando os motoristas aos acessos alternativos.

Um eventual descumprimento da proibição poderá acarretar aos infratores multa de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro - CTB, como mostra o Artigo 187, I do CTB , considerada infração média, de quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

As próprias equipes da secretaria realizam as fiscalizações na malha central do município.