Suzano apresenta 12 novas viaturas para reforçar a GCM

O prefeito Pedro Ishi acompanhou nesta segunda-feira (24/11) a apresentação de um novo conjunto de 12 viaturas que passam a integrar a frota da Guarda Civil Municipal (GCM). Elas se juntam ao efetivo de 47 veículos operando simultaneamente no patrulhamento preventivo e nas ações de segurança cidadã. As unidades foram obtidas por meio de contrato de locação com a empresa CS Brasil e incluem três Chevrolet Trailblazer e nove Renault Duster, todas equipadas para uso operacional.

As novas unidades reforçarão diferentes grupamentos táticos e especializados da corporação. Três delas serão destinadas à Ronda Ostensiva Municipal (Romu), ampliando a capacidade de atuação do grupamento em ocorrências de maior complexidade. Outra viatura integrará o atendimento da Patrulha Maria da Penha, responsável por ações de proteção a mulheres vítimas de violência doméstica. As outras oito serão direcionadas à Força Patrulha, que atua na ronda preventiva e ostensiva em diversos bairros da cidade.

O chefe do Poder Executivo municipal destacou o compromisso da administração municipal em fortalecer continuamente a GCM. “A segurança dos suzanenses é prioridade absoluta. Com essas novas viaturas, reforçamos a capacidade de atuação da corporação e garantimos mais agilidade no atendimento às ocorrências. É mais um passo importante na construção de uma cidade mais segura para todos”, afirmou.

De acordo com o secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, o reforço na frota representa mais eficiência e modernização para o trabalho diário da corporação. “Cada novo veículo significa boa presença nas ruas, mais agilidade na resposta e mais segurança para a população. Estamos estruturando a GCM com o que há de melhor porque entendemos a importância do trabalho desses profissionais e o impacto direto que isso gera na vida dos cidadãos”, ressaltou.

As novas viaturas se juntam a um grande pacote de investimentos feito nas últimas semanas pela Prefeitura de Suzano na segurança pública. O grande destaque deles foi a recente implantação do “Smart Suzano”, sistema que permite identificar, em tempo real e por meio de câmeras espalhadas pela cidade, pessoas foragidas e procuradas pela Justiça, veículos com queixa de furto ou roubo e até pessoas desaparecidas, cruzando informações com bancos de dados estaduais e federais.

“Estamos construindo uma política de segurança moderna, humana e eficiente. Além das novas viaturas, estamos ampliando capacitações, investindo em tecnologia e melhorando a estrutura de trabalho da nossa GCM. Suzano está crescendo, e nossos investimentos vão acompanhar esse ritmo para garantir que cada cidadão se sinta protegido e respeitado”, concluiu o prefeito Pedro Ishi.