Cidades

Suzano apresenta avanços da Cadeia Produtiva Local a representantes do Estado

Visita técnica na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico teve como objetivo acompanhar de perto a iniciativa que conecta empresas e fortalece o setor produtivo do município

10 março 2026 - 16h08Por De Suzano

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, recebeu na última sexta-feira (06/03), na sede da pasta, representantes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico para apresentar os avanços da Cadeia Produtiva Local (CPL) em Suzano. Participaram do encontro a diretora regional da Região Metropolitana, Dailas Rodrigues, e o diretor responsável pelas Cadeias Produtivas Locais (CPLs), Felipe Vieira Alves. Durante a agenda, Mauro Vaz esteve acompanhado do diretor de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego da pasta municipal, Arrones Dainez Junior.

A visita técnica ocorreu a pedido do secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, com o objetivo de acompanhar de perto as iniciativas que vêm sendo desenvolvidas para fortalecer o setor produtivo, estimular a integração entre empresas e ampliar as oportunidades de geração de emprego e renda.

Durante a reunião, foram apresentados os resultados iniciais da CPL Industrial, iniciativa conduzida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego que busca aproximar empresas instaladas na cidade, fortalecer a rede de fornecedores e estimular novas parcerias estratégicas entre os setores produtivos.

A iniciativa da CPL busca estimular que empresas de grande porte instaladas em Suzano ampliem a contratação de distribuidores sediados no próprio município, fortalecendo a integração entre os diferentes elos da atividade industrial. Com isso, a proposta também pretende ampliar as oportunidades para pequenas e médias empresas locais, permitindo que elas participem de forma mais ativa das demandas geradas pela indústria instalada na cidade.

O encontro também possibilitou a troca de experiências entre as equipes técnicas e o alinhamento de novas ações que poderão ampliar o alcance da iniciativa. Entre os temas debatidos estiveram o fortalecimento das cadeias produtivas estratégicas, o estímulo à competitividade industrial e o desenvolvimento de iniciativas que contribuam para a expansão das atividades econômicas no município.

A comitiva técnica destacou a relevância da iniciativa conduzida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e manifestou apoio institucional ao projeto. Segundo os integrantes do grupo, o trabalho desenvolvido em Suzano tem se destacado pela organização e pelo potencial de fortalecimento das cadeias produtivas locais, motivo pelo qual o Estado acompanhará de perto o andamento da iniciativa e oferecerá suporte para sua continuidade.

De acordo com Mauro Vaz, o diálogo com o governo estadual é fundamental para ampliar o alcance das políticas voltadas ao desenvolvimento econômico e garantir novas oportunidades para o setor produtivo da cidade. “Foi um encontro muito importante para apresentarmos o trabalho que estamos construindo em Suzano com a CPL Industrial. Essa iniciativa fortalece a conexão entre as empresas da cidade, estimula novas parcerias e cria um ambiente mais favorável para o crescimento da nossa economia. Ficamos muito felizes em receber o reconhecimento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado e, principalmente, em contar com o apoio do secretário Jorge Lima para acompanhar e fortalecer esse projeto”, afirmou.

