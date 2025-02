Suzano apresenta demandas ao Estado para fortalecer produtores rurais

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, participou na manhã desta terça-feira (11/02) de uma reunião com a Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento de São Paulo, na sede da pasta, no centro da capital paulista, com o objetivo debater melhorias e buscar iniciativas para o setor agrícola e rural do município.

Representando Suzano, estiveram presentes o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, que participou em nome do prefeito Pedro Ishi; o diretor institucional da pasta, Arrones Júnior; além dos engenheiros agrônomos do Departamento de Promoção da Agricultura Familiar e representantes da Casa da Agricultura de Suzano, Deived da Costa Lopes e Gustavo Mattos da Silva.

Pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, representando o chefe da pasta, Guilherme Piai Filizzola, estavam o secretário executivo do Fundo Estadual de Apoio à Agricultura e Abastecimento (Feap), Daniel Aigner; o coordenador de Relações Institucionais, Fabio Lavagetti; e o assessor técnico de gabinete, Rodrigo Luiz Alvarez Ferreira.

Durante o encontro, foram discutidas pautas estratégicas para o fortalecimento do segmento, incluindo segurança para os agricultores, políticas de incentivo à produção rural, apoio técnico aos produtores e a modernização da infraestrutura agrícola. Os representantes suzanenses destacaram a importância dessas iniciativas para garantir melhores condições de trabalho e ampliar a produtividade no campo.

Entre os encaminhamentos, a equipe municipal entregou um relatório fotográfico detalhado sobre a Casa da Agricultura de Suzano, localizada na rua Abdo Rachid, no centro, evidenciando a necessidade de reformas e modernizações. O documento trouxe um panorama das estruturas atuais, apontando pontos que precisam de reparos e adequações para aprimorar o atendimento aos produtores rurais. A proposta é que, com essa avaliação, o governo estadual possa viabilizar investimentos para revitalizar o local, garantindo um ambiente mais funcional e adequado para o suporte técnico e administrativo aos agricultores do município.

De acordo com o secretário de Suzano, a reunião foi fundamental para avançar em pautas importantes.