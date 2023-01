Suzano apresenta demandas ao secretário de Desenvolvimento

Os secretários de Assistência e Desenvolvimento Social e de Governo de Suzano, Geraldo Garippo e Alex Santos, se reuniram com o chefe da pasta de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Gilberto Nascimento, na capital, para tratar de demandas da cidade na tarde da última terça-feira (24/01).

As conversas foram pautadas pela discussão de planos futuros e projetos em curso no município.

REPRESENTANTES SUZANENSES

Na ocasião, os representantes suzanenses apresentaram demandas da área social ao secretário estadual, incluindo pedidos de investimento para ampliação de serviços, a renovação de iniciativas existentes e a implementação de novos programas na cidade, todos com foco no apoio e no acolhimento aos munícipes em situação de vulnerabilidade.

As tratativas da administração pública de Suzano visam a potencialização do atendimento à população nos mais diversos segmentos sociais.

A reunião, encabeçada por Santos, também objetivou a aproximação do governo municipal com o Estado, de forma que futuras demandas de outras pastas também sejam atendidas.

Reunião

Garippo afirmou que a reunião foi positiva para a cidade, ressaltando ainda que o trabalho em prol das políticas sociais é constante. “Apresentamos alguns projetos que temos em curso, além de outras ações que planejamos implementar no município. Nós fomos muito bem atendidos pelo secretário Gilberto, que também demonstrou seus objetivos quanto ao auxílio das famílias em situação de vulnerabilidade. Aproveito para agradecer o secretário Alex que ajudou a intermediar estas tratativas”, afirmou.

Santos agradeceu a recepção, pontuando que a parceria com o governo paulista é muito importante para Suzano. “Estar em constante diálogo com o Estado é a chave para uma boa política social, então ficamos felizes em estabelecer essas conversas para o futuro com o secretário Garippo e com outros setores. Em nome do prefeito Rodrigo Ashiuchi, agradeço a recepção do secretário Gilberto, seguimos trabalhando por Suzano”, pontuou o secretário municipal de Governo.