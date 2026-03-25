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Jornal Diário de Suzano - 25/03/2026
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Cidades

Suzano apresenta demandas de segurança em reunião com secretário estadual

Encontro contou com a presença do secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Francisco Balbino, e ocorreu por intermediação do vereador Adilson Horse

25 março 2026 - 17h34Por De Suzano
Encontro contou com a presença do secretário de Segurança Cidadã de SuzanoEncontro contou com a presença do secretário de Segurança Cidadã de Suzano - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

O secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Francisco Balbino, apresentou uma série de demandas para reforçar o setor durante encontro com o secretário de Estado de Segurança Pública (SSP), Osvaldo Nico Gonçalves, em São Paulo, na manhã desta quarta-feira (25/03), A reunião foi organizada pelo vereador Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse, que também esteve presente.

Entre as pautas tratadas estavam: reforço do efetivo para integrar o futuro Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep); novas viaturas para as Polícias Militar e Civil; reforma da Delegacia Central de Polícia; e aquisição de novas câmeras para integrar o sistema “Smart Suzano”.

Na oportunidade, também participaram o diretor de Relações Governamentais e Parlamentares da pasta estadual, Alfredo Celso Mendes Gibelli; o diretor Administrativo e Financeiro da secretaria, Edson Luiz Marino; o diretor do Departamento Técnico de Engenharia, Alcides da Silva Junior; e o responsável técnico pelo programa “Muralha Paulista”, Theo Duarte dos Santos.

De acordo com os representantes da SSP, o reforço de viaturas para as polícias e aquisição das câmeras de monitoramento devem ser agilizadas. O secretário estadual se mostrou solidário aos pedidos e se comprometeu a atendê-los dentro das possibilidades. “As demandas estaduais são muitas, mas entendemos a situação em Suzano e vamos trabalhar para conseguir destinar o quanto antes as viaturase também o reforço das câmeras”, disse o chefe da pasta estadual. 

Ele também afirmou que vai verificar como está o andamento do projeto da reforma da Delegacia Central de Polícia para conseguir liberar a verba necessária. “A reforma é uma demanda antiga, entendemos a necessidade. Vou procurar os departamentos responsáveis para ver o nível do projeto e liberar a verba”, disse Nico.

O vereador Adilson Horse afirmou que o encontro foi muito produtivo, pois foi possível apresentar todas as demandas locais, principalmente o reforço do efetivo e a reforma da delegacia. “Viemos com a intenção de apresentar todas as demandas para o secretário e saímos otimistas. Todos os pedidos foram bem recebidos e os responsáveis técnicos de cada departamento se comprometeram a encontrar as soluções para nossas pautas”, disse o parlamentar.

Já Balbino enfatizou a parceria com o Legislativo, destacou o compromisso do prefeito Pedro Ishi em sempre encontrar novas tecnologias para reforçar a segurança e pediu atenção às câmeras do “Smart Suzano”. “Acredito que todas as demandas são muito pertinentes, mas quero destacar o programa ‘Smart Suzano’, que tem sido um pilar na identificação de indivíduos procurados da Justiça. Por isso, reforço o pedido de ajuda para equipar ainda mais o nosso município com câmeras de monitoramento. Desde a criação, tivemos muito sucesso, mas há a necessidade de reforço. E também as viaturas de polícia, que serão muito importantes para auxiliar na prisão e no atendimento de ocorrências”, disse o secretário municipal.

 

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