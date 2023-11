Suzano apresenta Programa Municipal de Aquisição de Alimentos

A Prefeitura de Suzano lançou nesta sexta-feira (10/11), no Cineteatro Wilma Bentivegna, o Programa Municipal de Aquisição de Alimentos (PMAA), que será implementado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, por meio da Diretoria de Agricultura, e beneficiará 1,7 mil famílias até o fim do ano, com a distribuição de 20,6 toneladas de alimentos produzidos por 38 agricultores do município.

A cerimônia contou com a presença do prefeito Rodrigo Ashiuchi, do presidente da Câmara de Vereadores, Joaquim Rosa, de secretários municipais e de representantes das 20 entidades responsáveis pela entrega dos produtos aos moradores contemplados. Da pasta responsável pela iniciativa participaram o secretário André Loducca, os diretores Minoru Harada e Arrones Dainez, e o engenheiro agrônomo, Deived da Costa, que apresentou informações sobre o trabalho.

O PMAA foi instituído pela Lei nº 5.435, em 12 de abril deste ano, e regulamentado pelo Decreto nº 9.924 de 19 de maio com o objetivo de promover o acesso à alimentação em quantidade, qualidade e regularidade necessárias às pessoas em risco de insegurança alimentar e nutricional, sob a perspectiva do direito humano à alimentação adequada e saudável. O instrumento também tem como finalidade incentivar a valorização e o consumo dos alimentos produzidos pela agricultura familiar, urbana e periurbana sustentável, promovendo a sua inclusão econômica e social, com fomento ao processamento de alimentos, à agroindustrialização e geração de renda.

No evento, foi apresentado o edital de lançamento do programa, que abriu a oportunidade para que os produtores locais pudessem participar da chamada pública que definiu os escolhidos. Por esse documento, foram destacados os 29 itens de frutas, hortaliças e legumes que serão proporcionados às famílias. Também foi explicado a forma como ocorrerá o processo que envolve todas as etapas deste trabalho. A Diretoria de Agricultura conduzirá as ações, que passam pela entrega dos alimentos produzidos no Banco de Alimentos, situado na rua Abdo Rachid, 55, no centro, ou diretamente para as entidades credenciadas.

O vereador Joaquim Rosa destacou a parceria com a administração municipal para garantir uma lei municipal com a finalidade de ajudar famílias em situação de insegurança alimentar.

Harada ressaltou a soma de esforços que estão viabilizando a execução desse programa. “Foi um esforço conjunto de diversas secretarias, incluindo a Assistência e Desenvolvimento Social e a pasta de Assuntos Jurídicos, que contaram com o apoio da Câmara e do prefeito Rodrigo Ashiuchi. O PMAA hoje é uma realidade graças a todas as partes envolvidas”, frisou o diretor.

Por sua vez, o secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, destacou que uma boa alimentação reduz as chances do surgimento de doenças e outras condições. “Acredito que um programa como este contribuirá de forma significativa na evolução da saúde da nossa população”, ressaltou.

O secretário Loducca declarou que o programa foi uma solução encontrada pela Diretoria de Agricultura para garantir uma distribuição mais eficiente de alimentos. Por fim, o prefeito Rodrigo Ashiuchi salientou que o PMAA é motivo de orgulho para Suzano. “Neste Natal garantiremos alimentos de qualidade a 1,7 mil famílias. Nós buscamos promover as ações necessárias para que o alimento chegue à casa das pessoas. É um trabalho feito a várias mãos, que garante mais qualidade de vida para nossa população. Cumprimento toda a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e à Câmara Municipal pelo apoio”, sublinhou o chefe do Poder Executivo Municipal.