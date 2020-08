Suzano apresenta proposta de revitalização da Jorge Bei Maluf

A Prefeitura de Suzano enviou uma proposta para o Governo do Estado sobre o projeto de revitalização da Avenida Jorge Bei Maluf, localizada na região norte da cidade e que liga Suzano a Mogi das Cruzes. No entanto, a administração municipal disse que o caso ainda está em estudo. Além disso, a iniciativa está em tratativas com deputados da região, dentre eles o deputado federal Marco Bertaiolli (PSD).

Conforme publicado pelo DS em fevereiro deste ano, além da Jorge Bei Maluf, a Avenida Vereador João Batista Fitipaldi também passou por recente recapeamento e outras melhorias, segundo a administração municipal.

"Este ano, a Avenida Vereador João Batista Fitipaldi passou por recapeamento e ganhou uma ciclovia no canteiro central. Além de nova sinalização, pintura e substituição da iluminação pública, que recebeu lâmpadas de LED que melhoraram a visibilidade da via durante a noite", diz a nota emitida pela Prefeitura.

Especialista

O consultor de mobilidade urbana Nobuo Aoki Xiol explicou que além das melhorias na Avenida Jorge Bei Maluf, também precisa ser estudado soluções para outros caminhos paralelos a via. "Não é só a questão de melhorar o trecho da avenida, porque chega na região central de Suzano tem um gargalo que causa congestionamentos. Isso tem solução. Seria criar outros caminhos, usar outras vias paralelas. Vai trazer benefício maior se houver uma continuidade, fazendo uma ligação com Avenida Major Pinheiro Froes (SP-66)", frisou.

Influência

A Prefeitura de Suzano informou que o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) e o deputado estadual André do Prado (PL) estiveram em reunião com a Artesp para continuar tratar da alça do Rodoanel - são projetos que influenciam um ao outro, já que estas melhorias viárias acabam por ter um impacto regional.