Suzano arrecada mais de duas toneladas de alimentos para vítimas da chuva

A Prefeitura de Suzano segue trabalhando para minimizar os impactos causados pela forte chuva que atingiu o município na noite desta sexta-feira (10/03). Em menos de 24 horas, o Fundo Social de Solidariedade, juntamente com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, arrecadou mais de duas toneladas de alimentos e 11 mil itens, entre roupas, colchões, cobertores e kits de higiene pessoal e de limpeza. As doações já contemplaram cerca de 300 famílias e as entregas dos donativos terão continuidade neste domingo (12/03).

Após a Defesa Civil registrar índice pluviométrico de aproximadamente 135 milímetros de água em menos de uma hora, as equipes da administração municipal iniciaram um trabalho intenso para recuperação das vias públicas e acolhimento dos munícipes que tiveram seus imóveis e pertences comprometidos pela força do temporal. Entre as diversas ações emergenciais, a solidariedade protagonizou uma importante mobilização em prol da retomada da dignidade suzanense.

Até a tarde deste sábado (11/03), foram contabilizadas as arrecadações de duas toneladas de alimentos não-perecíveis, 10 mil peças de roupas, 200 kits de higiene, 200 produtos de limpeza, 200 colchões e a mesma quantidade de cobertores e cestas básicas. As doações foram provenientes da união entre a população, entidades parceiras, a iniciativa privada e o governo estadual, por meio da Defesa Civil de São Paulo.

Conforme afirma a presidente do Fundo Social de Suzano, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, ao longo do dia mais de 3 mil itens foram destinados a quem mais precisa. “Logo cedo iniciamos uma força-tarefa com todas as equipes da prefeitura para receber as arrecadações e enviá-las aos moradores em situação de vulnerabilidade. Estamos muito contentes com a participação de todos e, mais uma vez, a população suzanense se mostra empática com a situação do próximo”.

As ações emergenciais se estendem neste domingo, bem como a campanha solidária. Os interessados em contribuir podem realizar as doações no prédio do antigo Restaurante Popular, localizado no número 630 da rua Dr. Felício de Camargo, ou em pontos de arrecadação de parceiros.

A presidente do Fundo Social ainda reforça a disponibilidade dos ambientes de acolhimento no mesmo local, que foram somados ao atendimento permanente. “Atualmente, estamos com duas famílias sendo assistidas no local, totalizando seis pessoas. Aqui eles contam com uma infraestrutura completa para ter dias mais confortáveis. Quem precisar desse apoio, basta entrar em contato com nossas equipes”, explica.

Além das iniciativas sociais, Suzano também está passando por mutirões de limpeza e zeladoria nas regiões mais afetadas pela chuva, como explica o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi: "Nosso plano de ação foi estruturado para contemplar a cidade como um todo, atendendo a diversas necessidades, desde o âmbito social até com ações da manutenção, que seguem incansáveis pelos 12 bairros em situação de alerta.”

“Infelizmente, Suzano foi castigada com a ação da natureza, mas não estamos medindo esforços para que nenhuma família fique desamparada. Desde o início da gestão realizamos as limpezas dos rios e córregos, estruturamos o ‘Plano Verão’ e agora daremos continuidade aos trabalhos necessários para que o ocorrido seja apenas uma lembrança na história da nossa cidade”, finaliza o chefe do Executivo.