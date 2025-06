Suzano assegura mais de R$ 10 mi em recursos estaduais para Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde assegurou nesta quarta-feira (04/06) um importante reforço financeiro para a rede de saúde. O município será contemplado com R$ 10.801.139,00, provenientes do pacote de investimentos de cerca de R$ 1 bilhão anunciado pelo governo do Estado para os 645 municípios paulistas. Os recursos são divididos entre R$ 6.601.139,00 em emendas impositivas e R$ 4.200.000,00 em transferências voluntárias.

A confirmação do repasse ocorreu durante evento no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, na capital, conduzido pelo governador Tarcísio de Freitas, ocasião em que esteve presente o secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira. O encontro reuniu representantes de diversas cidades para formalizar os investimentos que visam fortalecer o sistema de saúde em todo o Estado, como o secretário-adjunto de Saúde de Mogi das Cruzes, Luiz Bot, e a secretária-adjunta de Saúde de Guarulhos, Flávia Verdugo.

“Essa conquista é resultado de um trabalho conjunto entre o município e o governo do Estado, que reconhece a importância de investir na saúde pública. Com esses recursos, poderemos ampliar e melhorar os serviços oferecidos à população suzanense”, afirmou o secretário Diego Ferreira.

O repasse dos recursos está em fase de empenhamento e formalizações. Os valores são provenientes das emendas impositivas e das transferências voluntárias serão destinados a diversas áreas da saúde municipal, incluindo a aquisição de equipamentos, reformas de unidades de saúde e ampliação de programas de atendimento. O objetivo é proporcionar um serviço mais eficiente e acessível para toda a população.

A iniciativa faz parte de um esforço maior do governo paulista para fortalecer o sistema de saúde em todos os municípios. Durante a cerimônia de anúncio dos investimentos, o governador Tarcísio de Freitas ressaltou a importância da parceria para melhorar a qualidade dos serviços oferecidos à população.

O prefeito Pedro Ishi também comemorou a notícia e destacou o impacto positivo que os investimentos trarão para a cidade. “Estamos comprometidos em oferecer uma saúde de qualidade para nossos cidadãos. Esse aporte financeiro permitirá avanços significativos na infraestrutura e no atendimento das nossas unidades de saúde”, disse o chefe do Executivo.