Suzano assina acordo de Empoderamento das Mulheres da ONU

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, formalizou, por meio de cerimônia virtual, a adesão aos Princípios de Empoderamento das Mulheres, iniciativa promovida pela ONU Mulheres, entidade de promoção da equidade de gênero nos negócios, e pelo Pacto Global, iniciativa de cidadania corporativa vinculada à Organização das Nações Unidas (ONU).

Ao assinar os princípios, a Suzano assume publicamente o compromisso com programas e ações voltados ao fomento da igualdade de gênero no ambiente de trabalho e nas comunidades onde atua. A companhia já havia aderido aos princípios em 2019.

A companhia integra o movimento global composto por mais de 3 mil companhias ao redor do mundo para a troca de experiências a respeito das melhores práticas para a igualdade entre os gêneros no ambiente de negócios. São sete os princípios que norteiam o acordo e, entre eles, está o incentivo à educação e a formação e desenvolvimento profissional de mulheres para que, assim, elas possam desenvolver suas potencialidades. A Suzano acredita que empoderar meninas e mulheres com conhecimento é a primeira etapa na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

A garantia de oportunidades iguais para mulheres já é uma responsabilidade assumida pela companhia a partir do estabelecimento de suas metas de longo prazo, divulgadas no início deste ano. A companhia almeja contar, até 2025, com 30% dos cargos de liderança ocupados por mulheres e 30% por negros. Além disso, a empresa é participante do programa Equidade É Prioridade, no qual se compromete com a meta de 30% de mulheres em cargos de liderança sênior nos próximos cinco anos.

O compromisso de Empoderamento das Mulheres da ONU foi reforçado pelo presidente da companhia, Walter Schalka, em cerimônia de formalização durante o evento “Suzano e Você”, uma transmissão online realizada trimestralmente e voltada a todos os colaboradores da empresa.

“É nosso dever enquanto corporação fomentar a importância da igualdade para a construção de uma sociedade sustentável e justa. Cada passo que damos nesta direção contribui para seguirmos avançando na busca das melhores práticas a favor da inclusão e da igualdade. Estamos seguindo nesse caminho de transformação e a assinatura dos Princípios de Empoderamento vem ao encontro às nossas premissas dentro da Suzano”, enfatiza Schalka.

Para conhecer mais sobre os Princípios de Empoderamento da Mulheres, acesse:

http://www.onumulheres.org.br/referencias/principios-de-empoderamento-das-mulheres/

Sobre a Suzano

A Suzano, empresa resultante da fusão entre a Suzano Papel e Celulose e a Fibria, tem o compromisso de ser referência global no uso sustentável de recursos naturais. Líder mundial na fabricação de celulose de eucalipto e uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina, a companhia exporta para mais de 80 países e, a partir de seus produtos, está presente na vida de mais de 2 bilhões de pessoas.