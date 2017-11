Suzano assina contrato para conclusão da Arena Multiuso

A Prefeitura assinou, na manhã de ontem, em cerimônia realizada no Palácio dos Bandeirantes, na Capital paulista, o contrato de financiamento de R$ 3,5 milhões para as obras da Arena Multiuso do Parque Municipal Max Feffer. A liberação feita pela agência de fomento Desenvolve SP possibilitará a conclusão da obra, iniciada há mais de 20 anos.

A cerimônia contou com a presença do prefeito Rodrigo Ashiuchi, dos secretários municipais Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho (Esportes e Lazer) e Elvis José Vieira (Planeamento Urbano e Habitação) e dos vereadores Edimilson Tavares de Assis (PDT), o Edimilson Pau no Gato; Neusa dos Santos Oliveira (PSD), a Neusa do Fadul; Leandro Alves de Faria (PR), o Leandrinho; José Silva de Oliveira (PMDB), o Zé Lagoa, e Rogério Gomes do Nascimento (PRP), o Rogério da Van. Os anfitriões do evento foram o governador Geraldo Alckmin (PSDB), o chefe da Casa Civil do Estado, Samuel Moreira, e o responsável pela Desenvolve SP, Milton Luis de Melo Santos, além de deputados estaduais, como André do Prado (PR).

Ashiuchi foi um dos dez prefeitos de diversas regiões paulistas que assinaram com o governo estadual contratos que totalizam R$ 18,6 milhões. Também foram liberados recursos para as cidades de Bebedouro, Fernandópolis, Ibirarema, Maracaí, Meridiano, Ribeirão Preto, Salto Grande e Várzea Paulista.

Em Suzano, as verbas serão destinadas para a conclusão do piso e das arquibancadas e para acabamento da Arena Multiuso, e foram anunciadas pela Prefeitura no início do mês. O pagamento por parte da administração municipal tem um ano de carência (ou seja, começará em novembro de 2018) e seis anos para quitação, sem a cobrança de juros, desde que seja feito em dia.

Em suas falas, Milton Luis e Samuel Moreira ressaltaram o papel do governo estadual, por meio da Desenvolve SP, que já concedeu mais de R$ 500 milhões para 79 cidades, visando o fortalecimento de ações e políticas públicas. Para o prefeito de Suzano, a disponibilização dos recursos para o fim da construção da Arena Multiuso representa um novo marco no desenvolvimento do município e uma conquista para os suzanenses. "Esta é uma conquista de toda a população e batalhada por todos os membros da administração municipal. A conclusão da obra é apenas uma de várias ações de grande porte para nossa população", afirmou o chefe Executivo.

A construção da Arena Multiuso foi iniciada há cerca de 20 anos. A sua conclusão é um dos compromissos do atual governo. A previsão de término dos serviços está programada para o primeiro trimestre de 2018, com entrega agendada para o início de abril do ano que vem.

Rodoanel

André do Prado e Ashiuchi conversaram com o governador a respeito da construção da alça do Rodoanel Mário Covas (SP-21), pela Estrada dos Fernandes. O governador ressaltou que esta obra é considerada prioritária no governo do Estado e está trabalhando junto ao Tribunal de Contas do Estado a fim de obter o aval para a execução dos serviços para o Alto Tietê.