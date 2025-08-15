Suzano aumenta a cobertura vegetal e preserva áreas que devem ser protegidas

A pauta referente às questões climáticas que tem mobilizado as discussões no Brasil por conta da realização da próxima edição da Conferência das Partes (COP) da Organização das Nações Unidas (ONU), marcada para novembro, no estado do Pará, já é prioridade em Suzano há mais de oito anos.

A cidade tem se destacado pela abrangência das ações voltadas ao Meio Ambiente e colhe os frutos de um trabalho que tem proporcionado aumento da cobertura vegetal e preservação das áreas que devem ser protegidas.

O desenvolvimento sustentável do município tem se efetivado em função dos projetos executados pela Prefeitura de Suzano, destinados ao incentivo do plantio ordenado e responsável de mudas de árvores, incluindo o “Replantar”, o “Árvore FamiliAR”, o “Disk Árvore”, e o “Nasce uma Criança, Planta-se uma Árvore”, que resultaram em 12 mil novas mudas plantadas nesse período. Elas se somarão às 1,5 mil que serão plantadas até o fim deste ano, por intermédio do trabalho do Viveiro Municipal Tomoe Uemura.

A preocupação com o controle do clima na cidade ainda conta com os planos de redução de ilhas de calor e aumento das áreas livres e verdes, que estão sendo conduzidos pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação; e com a atuação do Grupo de Fiscalização Integrada do Alto Tietê Cabeceiras (GFI-ATC), que proporciona o combate a crimes ambientais em áreas de mananciais, impedindo parcelamento irregular do solo e outras ações que são promovidas sem autorização.

A saúde das árvores também está no radar da administração municipal a partir do diagnóstico promovido por meio de um tomógrafo sônico. O aparelho instalado ao redor das árvores a serem analisadas coleta dados que são enviados diretamente para um computador. A partir das informações recebidas, são gerados gráficos que evidenciam a condição das mesmas.

Arborização

O “Replantar” chegou este ano trazendo novas mudas de ipê para a Praça João Pessoa, na região central, e reforçará as ações de sustentabilidade e preservação da vegetação urbana com o replantio de mudas de árvores adequadas a cada espaço. Já os mutirões de plantio do projeto “Árvore FamiliAR”, também iniciados em 2025, estão resultando em mais cultivos de mudas no Parque Municipal Max Feffer, no bairro Jardim Imperador, reunindo famílias que estão tendo a oportunidade de aprender sobre os cuidados necessários para o crescimento saudável das árvores.

As medidas se somaram ao “Disk Árvore”, projeto consolidado na gestão do prefeito Rodrigo Ashiuchi para atuar junto à população e incentivar ações de rearborização. Por meio do telefone (11) 4749-3943, os moradores podem solicitar a visita de uma equipe em sua residência para analisar o local e realizar o plantio de uma muda adequada. São considerados fatores como o tipo de solo, as condições para o crescimento da árvore e o ambiente circundante, incluindo a presença de fiação elétrica nas ruas e a profundidade possível para as raízes da planta.

O trabalho é conduzido pelo Viveiro Municipal, localizado na avenida Senador Roberto Simonsen, 340, no Jardim Imperador, que completou sete anos em 8 de abril comemorando a marca de cem mil visitantes. Ao longo deste período, foi proporcionada a doação de 179 mil mudas e o plantio de 15.436 árvores, que garantiram mais educação ambiental para a população e ampliou a cobertura vegetal na cidade.

