Suzano auxilia no recrutamento para 100 vagas de emprego

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego anunciou nesta terça-feira (06/05) a abertura de um processo seletivo para o preenchimento de cem vagas no mercado formal de trabalho, por meio do projeto “Suzano Mais Emprego”, em parceria com a unidade suzanense do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de São Paulo. As oportunidades são distribuídas entre a rede Armarinhos Fernando, que está se instalando no município e oferece 50 vagas com início imediato, e um supermercado local, que disponibiliza outras 50 oportunidades.

O processo de recrutamento será realizado nas próximas quinta e sexta-feira (08 e 09/05) no PAT do Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, 210, na região central. Os interessados devem acessar o site suzanomaisemprego.com.br para fazer a inscrição, se candidatar e aguardar o retorno telefônico. A expectativa da pasta é que as vagas sejam preenchidas rapidamente, por conta do potencial e relevância que as empresas possuem.

Segundo o secretário Mauro Vaz, a iniciativa é parte de um esforço contínuo para fortalecer o mercado de trabalho. “Essa é uma grande oportunidade para quem busca uma colocação no mercado formal de trabalho. Estamos empenhados em aproximar os trabalhadores das empresas e fortalecer a economia local”, destacou Vaz. As vagas no Armarinhos Fernando são para início imediato, o que significa que os candidatos aprovados começarão o treinamento assim que o processo for concluído, ocupando funções diversas, como atendentes, operadores de caixa, estoquistas e auxiliares de loja. Já as vagas no supermercado abrangem os cargos de repositor de mercadorias, operador de caixa, auxiliar, dentre outros. Essa diversidade permite que pessoas com diferentes perfis e níveis de experiência possam encontrar uma oportunidade alinhada às suas habilidades. “Nosso objetivo é facilitar o encontro entre empresas que precisam contratar e trabalhadores que buscam uma chance de mostrar seu potencial”, explicou o secretário Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego.

O projeto “Suzano Mais Emprego” é uma iniciativa da prefeitura que busca conectar trabalhadores a oportunidades de emprego na cidade e região. Por meio do portal, os candidatos podem acompanhar as vagas abertas, cadastrar currículos, receber orientações de carreira e acessar informações sobre cursos de capacitação. Além disso, o projeto mantém parcerias estratégicas com empresas de diferentes segmentos para ampliar a oferta de vagas e diversificar os perfis profissionais atendidos.

Além das vagas anunciadas para o processo seletivo desta semana, a secretaria informou que outras oportunidades estão disponíveis no portal. A orientação é que os interessados acompanhem as atualizações constantes do site, em que novas vagas são abertas regularmente nas áreas de Comércio, Serviços e Indústria.

“Sabemos que o emprego é uma das principais ferramentas de transformação social. Por isso, temos investido em iniciativas que aproximem empresas e trabalhadores e que contribuam para o desenvolvimento sustentável da nossa cidade”, ressaltou o secretário.