Suzano avança com obra de pavimentação no Casa Branca

A Prefeitura de Suzano iniciou nesta quarta-feira (24/09) os trabalhos de fresagem e aplicação da camada de asfalto na rua Oswaldo de Oliveira Lima, no Jardim Casa Branca. Os serviços, que contemplarão 1.400,07 metros de extensão da via, foram acompanhados pelo prefeito Pedro Ishi e pelo secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira.

Executadas pela empresa Oestevalle Pavimentações e Construções Ltda., as intervenções começaram com a remoção de camadas danificadas ou defeituosas do pavimento antigo. A aplicação da nova massa está prevista para o início da próxima semana.

Na etapa inicial, as equipes concentrarão esforços no trecho entre as ruas André Marcolongo e João Martins da Silva. O valor total do investimento é de R$ 2,14 milhões, composto por R$ 2.024.901,57 de repasse federal e R$ 120.098,43 de contrapartida municipal. O prazo para conclusão total das obras é de quatro meses.

O secretário destacou que a execução dos serviços está seguindo o cronograma e que a prefeitura tem priorizado a qualidade técnica da obra. “A rua Oswaldo de Oliveira Lima já está passando pela fresagem e vai receber em breve a aplicação de asfalto. Essa obra é fruto de uma parceria importante com a utilização de recursos federais e a contrapartida da prefeitura, mostrando como a união de esforços traz resultados práticos para a cidade. Estamos cuidando não apenas da mobilidade, mas também da infraestrutura que sustenta o crescimento de Suzano”, disse.

De acordo com o prefeito Pedro Ishi, os trabalhos são parte de uma série de ações que vêm transformando Suzano. “Estamos levando pavimentação a diferentes bairros da cidade, atendendo reivindicações antigas da população e garantindo mais segurança viária. O Jardim Casa Branca está recebendo um investimento importante, que vai beneficiar motoristas, pedestres e toda a comunidade. Nossa gestão tem um compromisso claro: seguir avançando com obras que realmente melhoram a vida das pessoas”, afirmou.

Canteiro de obras

A pavimentação no Jardim Casa Branca se soma a uma série de frentes de trabalho em andamento. No início do mês, o prefeito também vistoriou as obras na rua Isaura Tavares de Paiva, no Parque Maria Helena. A via de 900 metros está recebendo um investimento de R$ 997 mil, provenientes de recursos federais e contrapartida da prefeitura, para aplicação da massa asfáltica, reforma de guias e sarjetas e troca de solo.

Outra frente de grande porte está em andamento na região sul da cidade, na Vila Fátima, onde 14 ruas estão sendo requalificadas. O pacote, que representa um investimento superior a R$ 4,6 milhões em recursos federais e contrapartida da prefeitura, inclui obras de drenagem, melhoria em guias e sarjetas, além da aplicação de nova capa asfáltica em todas as vias. Entre as contempladas estão as ruas Nossa Senhora Aparecida, Santa Maria, Masatsuka Ida, Santa Júlia, Santa Adriana, entre outras.

Para Pedro Ishi, a meta é clara: manter Suzano em constante transformação. “Cada obra que entregamos representa mais qualidade de vida e mais desenvolvimento para a cidade. Estamos honrando a confiança da população com muito trabalho e resultados concretos. O Jardim Casa Branca, assim como outras regiões, está recebendo a atenção que merece e isso é motivo de orgulho para toda a gestão”, finalizou.

