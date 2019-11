Suzano avança conversa com o Estado para instalação do Sistema Detecta

Tratativas entre Suzano e o governo do Estado para contribuir com a segurança na cidade estão avançadas. Segundo a Secretaria de Segurança Cidadã do município, o Sistema Detecta pode integrar a Central de Segurança Integrada (CSI). Os sistemas poderão trabalhar juntos para a identificação de veículos que estejam registrados como furtados, roubados ou que estejam em situação irregular.

"As tratativas estão na etapa final e o município aguarda a definição do governo estadual", informou a administração municipal em nota.

A Secretaria de Segurança Pública, por meio da Assessoria de Imprensa, afirmou que o contrato entre o governo estadual e a Prefeitura está assinado desde o dia 31 de maio deste ano e é válido até 31 de maio de 2024.

CENTRAL

Quando a Central foi inaugurada, em maio deste ano, o município fazia tratativas para firmar convênio com o Estado para a vinda do Sistema Detecta para Suzano.

O Detecta é um sistema inteligente de monitoramento e integra os radares da cidade ao banco de dados de órgãos da segurança pública. O objetivo da tecnologia é diminuir crimes e aumentar segurança no município.

A segurança é uma das principais pautas dos governos municipal, estadual e federal. Em Suzano, a Central, na época em que foi inaugurada, contava com 52 câmeras de alta definição de monitoramento espalhadas em pontos da cidade. Agora, são 76.

Quanto às ações de segurança na cidade, a administração municipal disse, em nota, que "vem trabalhando desde maio deste ano, com o início das operações do CSI. Atualmente, conta com 76 câmeras em operação na região central da cidade, nos distritos de Palmeiras e Boa Vista, para o monitoramento viário, bem como na identificação de suspeitos de crimes e no trabalho conjunto com a Guarda Civil Municipal, Polícia Civil e Polícia Militar.