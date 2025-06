Suzano avança em discussões sobre o clima nos eventos voltados à COP 30

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente está participando ativamente das atividades preparatórias para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (Conferência das Partes), que será realizada na capital paraense, Belém, em novembro deste ano. A pasta esteve representada na etapa intermunicipal, realizada em junho do ano passado, e nas etapas estadual e federal, que ocorreram respectivamente nos meses de março e maio deste ano.

O titular da pasta, André Chiang, e a diretora de Fiscalização e Controle Ambiental, Solange Wuo, estão contribuindo com as propostas que estão sendo alinhadas com outros municípios brasileiros para construção de uma acordo que garanta avanços e soluções para o aquecimento global a partir de práticas sustentáveis.

A primeira etapa destas discussões ocorreu durante evento promovido pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+), que realizou a 1ª Conferência Intermunicipal de Meio Ambiente em 29 de junho do ano passado, no Centro Municipal de Formação Pedagógica (Cemforpe) e na Escola de Governo, ambos localizados no bairro Mogilar, em Mogi das Cruzes

O encontro reuniu 125 profissionais das 14 cidades consorciadas e debateu o tema “Emergência Climática: O desafio da transformação ecológica”. Participaram da discussão representantes dos municípios de Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Igaratá, Itaquaquecetuba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Branca, Santa Isabel e Suzano.

A segunda etapa foi a 5ª Conferência Estadual de Meio Ambiente de São Paulo, que ocorreu em 12 de março deste ano, na Cidade Universitária, zona oeste da capital paulista. O evento, organizado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, trouxe como tema central a “Emergência Climática: o Desafio da Transformação Ecológica”.

Nesta oportunidade, com participação de gestores suzanenses, foram definidas propostas prioritárias e eleitos delegados para representar o Estado de São Paulo na etapa nacional. A conferência abordou cinco eixos temáticos: “Mitigação”, “Adaptação e Preparação para Desastres”, “Transformação Ecológica”, “Justiça Climática e Governança” e “Educação Ambiental”.

Por fim, a etapa nacional, que também contou com presença da secretaria suzanense, foram definidas as propostas que seriam priorizadas dentre as cem que haviam sido elencadas nas etapas anteriores.

O conjunto de objetivos alinhados entre os participantes contemplou as seguintes medidas: destinação mínima de 5% dos orçamentos públicos para ações climáticas; educação ambiental decolonial, crítica e transformadora; fortalecimento das brigadas florestais comunitárias; política nacional sobre os direitos dos animais; criação do Programa Nacional de Justiça Climática; taxação progressiva sobre grandes fortunas; fomento à agricultura sustentável e regenerativa; gestão integrada de resíduos sólidos com economia circular; fortalecimento dos comitês das bacias hidrográficas; regularização fundiária e cogestão de territórios tradicionais.

Em maio deste ano, a pasta também se fez presente no Fórum Brasil de Gestão Ambiental, realizado na cidade de Holambra. Considerado um dos mais importantes encontros voltados à sustentabilidade do País, o evento reuniu mais de 10 mil pessoas, com 140 palestras de lideranças, especialistas, instituições públicas e privadas, além de representantes da sociedade civil. Foram abordados 30 eixos temáticos, que incluíram emergência climática, segurança alimentar, energias renováveis, biodiversidade, economia circular, mercado de carbono, justiça ambiental, erradicação da fome, equidade de gênero e inovação.

Solange Wuo afirmou que a cidade esteve atuante em todas as etapas de discussão. “Tivemos presentes em cada uma dessas atividades, dialogando com os especialistas de cada cidade e mostrando qual era nossa posição em relação às propostas que estavam discutidas. Suzano tem um trabalho importante neste contexto e sabíamos da nossa capacidade de contribuir nesse processo”, declarou a diretora.

Por sua vez, André Chiang, reforçou a importância da troca de experiências com outros municípios. “A COP 30 está mobilizando o Brasil inteiro, e garantindo oportunidades únicas para que possamos estar em contato com todos que estão engajados nesse propósito. Nossas ações na cidade estão alinhadas ao que tem sido proposto para o combate às mudanças climáticas e, por isso, estamos conectados aos objetivos que têm sido priorizados”, pontuou o secretário.

Já o prefeito Pedro Ishi ressaltou o compromisso de Suzano com o clima. “Estamos atentos à questão climática e caminhamos juntos com o Brasil e o planeta para buscar soluções que possam ser aplicadas nas cidades. Temos de trabalhar em nível global para garantir que a população possa aproveitar tudo o que este planeta tem a oferecer, sem que a gente tire dele mais do que possa ser oferecido”, finalizou o chefe do Poder Executivo municipal.